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Илон Маск показал аппарат, который может спасти детей из пещеры в Таиланде

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  • 9.07.2018, 7:34
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Субмарина уже прошла испытания под водой.

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал в Twitter подводный аппарат для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде.

"Испытание под водой в бассейне Лос-Анджелеса", – прокомментировал он видео, опубликованное 8 июля.

Маск описывал свою "крошечную субмарину" как прочную и легкую конструкцию, которая сможет выдержать двух водолазов и при этом достаточно маленькую, чтобы пройти через узкие проходы.

23 июня группа из 12 детей и их тренера во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда.

Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера затоплена, дети и тренер находятся на небольшом сухом выступе. 6 июля погиб бывший военный водолаз Самарн Кунан, который принимал участие в спасении.

По данным The Nation, 7 июля спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы добраться к детям. Некоторые из них глубиной до 400 метров, при этом люди находятся на глубине около 600 метров.

8 июля в Таиланде начали эвакуировать детей из затопленной пещеры. Были спасены четыре человека, после чего спасательную операцию отложили до 9 июля.


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