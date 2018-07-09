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В Британии подал в отставку министр по Brexit

  • 9.07.2018, 8:28
Дэвид Дэвис
Фото: REUTERS/Simon Dawson

Дэвид Дэвис принял решение из-за несогласия с Терезой Мэй.

Британский министр по вопросам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого брексита", избранной премьером Терезой Мэй, сообщает ВВС.

В своем заявлении об уходе Дэвис написал, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Британии из таможенного союза и общего рынка.

Также он отметил, что "не убежден", что тактика переговоров правительства "не приведет лишь к новым требованиям уступок" со стороны Брюсселя.

В ответ Мэй тепло поблагодарила Дэвиса за работу в правительстве, но заметила, что "не согласна с вашей характеристикой политики, которую мы утвердили на заседании кабинета в пятницу".

В пятницу Мэй собрала правительство в полном составе в своей загородной резиденции Чекерс, чтобы добиться от министров поддержки своего курса на сохранение значительного уровня интеграции страны с Евросоюзом, включая новый режим двусторонней торговли, мало отличающийся от таможенного союза.

В окружении Мэй были готовы к тому, что некоторые министры в этот момент подадут в отставку, например глава МИД Борис Джонсон, который публично критиковал линию Мэй. Однако в итоге все члены кабинета тогда предпочли остаться на своих постах.

После встречи в Чекерсе Мэй заявила, что на этапе подготовки стратегии по "брекситу" она позволяла членам кабинета свободно высказывать свое мнение публично, однако теперь это положение изменилось и министры должны нести коллективную ответственность за политику правительства.

Недовольство и самоустранение

Об отставке Дэвиса стало известно незадолго до полуночи по лондонскому времени в воскресенье. В понедельник Тереза Мэй должна представить свою стратегию мягкого "брексита" в парламенте, а во вторник правительство обнародует "белую книгу" с детальным изложением своих предложений по будущим отношениям с ЕС.

Как отмечает политический обозреватель BBC Лора Кунсберг, о недовольстве Дэвиса направлением переговоров с ЕС и о том, что он фактически самоустранился от них, в политических кругах было известно давно.

Газета Financial Times писала, что с начала года Дэвис провел со своим номинальным визави от ЕС - Мишелем Барнье - всего четыре часа.

Реально переговоры ведет бывший кадровый чиновник министерства внутренних дел Оливер Роббинс, который с сентября прошлого года перешел непосредственно в аппарат правительства.

Знаменосец "брекситеров"

Крыло Консервативной партии, считающее, что в случае реализации предложений Мэй от "брексита" останется "одно название", приветствовало отставку Дэвиса.

Та часть партии, которая выступала за сохранение членства в ЕС, напротив, восприняла уход политика из правительства с облегчением. Один из министров заявил Лоре Кунсберг на условиях анонимности, что это "личный выплеск эмоций" Дэвиса, и добавил: "Он не то чтобы самый умный, ему было явно трудно оперировать сложными аргументами".

Вместе с тем, отмечает наш обозреватель, Консервативную партию лихорадит, а Мэй старалась поддерживать в правительстве равновесие между сторонниками и противниками "брексита". Абсолютного большинства в палате общин у консерваторов нет, каждый голос на счету, и отставка Дэвиса лишь усугубляет неустойчивое положение правительства Мэй.

Это обстоятельство акцентировали и оппозиционные лейбористы.

"Отставка Дэвида Дэвиса в столь критический момент показывает, что у Терезы Мэй не осталось авторитета и что она неспособна реализовать "брексит", - написал в "Твиттере" лидер лейбористов Джереми Корбин и повторили публично многие его товарищи по партии.

"В ее правительстве хаос. Если она удержится, то будет ясно, что она цепляется за власть в своих собственных интересах, а не служит народу нашей страны", - добавил Корбин.


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