«В 32 жизнь стукнула по голове, начал шевелиться» 9.07.2018, 8:38

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Как понижение на работе помогло белорусу начать свой бизнес.

Михаил тренировался не на кошках, а на отработавших свое стиралках. Нужно было научиться ремонту. Старший товарищ подсказал лайфхак. Покупаешь на барахолке лом с признаками жизни и пытаешься вернуть ее. Совет оказался дельным. Наука состоялась. Хотя коронки Михаила — СВЧ-печи. Говорит, тут главное не забыть про конденсатор, чтобы не получить током. В общем, мужчина с удовольствием занимается ремонтом кухонной утвари, пишет onliner.by.

Было так

Отец долго работал в мастерской по ремонту бытовой техники. Что-то приносил домой. Чинил для родственников и друзей. Предлагал сыну: «Давай тебя научу». Сын отказывался. Но отец придумал мотивацию: «Тогда за процент. Находишь неисправность — деньги. Чинишь — еще больше денег».

Михаилу было 19 лет, он только-только окончил железнодорожный колледж, устроился помощником машиниста, в кармане дули молодые ветра и было пусто. Согласился. Втянулся довольно быстро.

— Я не увлекался физикой и электротехникой в школе. Когда начался приработок, стал лазить по интернету. Пару раз по незнанию получил током. В микроволновке есть конденсатор. При включении накапливает энергию и несколько минут держит ее. Когда что-то перегорит, надо этот конденсатор отстыковывать. Пару раз полез и получил разряд. Сижу такой: «Уххххх… Ну, ясно». Потом узнал, что такое, почитал, научился безопасности.

Прикольно

Дедушка работал на железной дороге. К седьмому классу за Михаила решили, что он последует тем же путем. Парень смотрел на ситуацию со стороны и думал, что прикольно. После 9-го класса поступил в железнодорожный колледж.

— Думал, едешь, в окошке березки мелькают — интересно. На старте так и было. Но быстро прошло. Лично мне ночами трудно работать. А у нас есть поезд на Гродно, который дает гастроль через Барановичи. В 23:10 отправляется и в 7:10 прибывает. 8 часов пути — как бы перед поездкой ни готовился, все равно сложно. 4—5 утра — время, когда начинает рубить. Одно и то же — дорога, прожектор, едем. Встанешь, пройдешься, в дизельное сходишь, в окно высунешься, кофе попьешь. Но все равно так себе.

Есть машинист, который управляет поездом. Есть его помощник, который подсказывает скорость движения, следит за состоянием локомотива и так далее. Обычно помощники становятся машинистами после трех-четырех лет. Ребят отправляют на специальные курсы в Гомеле сроком девять месяцев.

— Старшие упрекали: «Вот, Миша, все твои одногруппники уже машинисты, а ты ни к чему не стремишься». А я думал, что разницы особой нет. Хотя да, по деньгам история другая. Помощник машиниста получал 1000—1100 рублей. Машинисты — от 1500—1600. В зависимости от стажа и так далее. Правда, в итоге я понял, что можно повысить свой доход с большим удовольствием, приложив к этому меньше усилий.

Шапка

На «железке» Михаил проработал 11 лет. Не хватало смелости поменять жизнь. Но потом его перевели на маневровый поезд — составы формирует, развозит вагоны по предприятиям. Если разбираться в природе вещей, это понижение.

— Зарплата меньше — 850 рублей. Типа воспитательная цель, чтобы я одумался. Ну я и одумался в пользу ведения собственного дела… Дала жизнь по голове, вот я и начал шевелиться. В свои 32.

Михаил продолжает вспоминать. Когда-то тепловозы катались в Вильнюс. Парень по 10—12 раз за месяц мог побывать в Литве.

— Один из первых моих рейсов. Помню, только от Минска отъехали, добрались в Ратомку. Там кривой участок пути. Смотрю, на рельсах что-то лежит. Думаю, может, мешок какой-то. Нет, мужик. Начинаем сигналить — не реагирует. Пришлось применять экстренное торможение. А тормозной путь на самом деле очень большой. Человек же от тебя в 300 метрах. Ну, то есть шансов немного. Я думал, что все.

В таких случаях помощник после торможения идет смотреть, что произошло.

— Если все плохо, нужно оттащить тело и зафиксировать, на каком километре произошла трагедия, сообщить. Мы остановились. Машинист: «Иди, доложим, поедем дальше».

Валил дождь. Ночь. Помощник шел с фонариком.

— Долго не мог найти — а потом смотрю: лежит. Думал: «Хоть бы голова была на месте». Слава богу, вроде не отлетела. Я подошел… И тут мужик стал кряхтеть. Живой! Повезло, что лежал вдоль путей. Оказалось, старый дедушка под 90. У него был такой шок, что, встав, он сказал только: «А где моя шапка?»

Михаил нашел шапку и вытянул дедушку из-под тепловоза. Поезд отправился дальше.

— Потом оказалось, что он поехал на последней электричке на дачу. Вышел не на той станции. Решил пешком пойти по рельсам. Споткнулся, упал, потерял сознание. Хорошо, что лежал вдоль путей. Потому что часто людям не везет. У каждого машиниста в карьере случается по несколько трупов.

Бабки

— На пассажирских поездах мы работали ночами. А маневровый — это с 8:00 до 20:00. Куча свободного времени появилась, чтобы компенсировать уменьшение зарплаты. Жена предложила: «У тебя же хобби — чинить. Может, ИП откроем?»

Открыли.

— Перед этим я увидел объявление, мол, в «Корпусе» пройдет первое минское Repair Cafe. Люди приносят свою технику, а приглашенные мастера ее бесплатно чинят. Подумал, что это отличный шанс себя показать, и вписался.

Через полторы недели Михаил официально стал «ипэшником» и ждал, что «ну вот сейчас пойдут бабки». Но бабки не пошли.

— Зарегистрировался на «Услугах». Стал размещать заказы. Но никто не выбирал, потому что отзывов нету. За первый месяц заработал копейки. Мне даже не хватило, чтобы налоги закрыть.

Стоял февраль. В феврале всегда грустно. Михаил напрягся.

— Хорошо, мое дело не требует больших вложений. Но все равно надо понимать, что начало бизнеса не гарантирует моментальных денег.

Благо дальше распогодилось. Доход от ИП и работы на БЖД сравнялся. Михаил думает в сторону полной концентрации на бизнесе. Но пока не решается, мол, на железной дороге есть стабильность.

Запорол

Первому клиенту нужно было подкрутить микроволновку. Несложный заказ, но у Михаила начался мандраж. Пока агрегат не заработал, трясся. Только потом выдохнул.

До старта бизнеса железнодорожник чинил мелочь — фены, чайники, кофеварки. Но на этом не проживешь. Надо брать работу побольше. Стиралки, к примеру.

— У меня друг в мастерской работает. Я обратился к нему: «Как бы мне стиралки научиться чинить?» — «Просто. На „Барахолке“ продается куча неисправных. Скупаешь и тренируешься. Починишь — хорошо. Не починишь — ничего страшного. Себе запорол, а не клиенту».

Михаил купил 10 бэушных стиралок по 20 рублей за штуку. Препарировал, упражнялся — ученье и труд все перетерли.

Перед открытием ИП мужчина задавался вопросом конкуренции. Типа, как открываться, если в каждом районе мастер сидит на мастере. Но потом философски заключил, что на каждого ремонтника найдется свой клиент, если делать все качественно и не заламывать ценник.

— Откройте «Услуги» — огромное количество мастеров. Да и прослойка ребят, которые оперативно реагируют на заказы, тоже внушительная. Плюс сервисные центры, большие мастерские и так далее. То есть надо очень сильно постараться, чтобы остаться в Минске без работающей микроволновки.

Мозги

Паяльная станция стоит $100. Единый налог. Ведение сайта. Расходник на бизнес не самый серьезный. Единственное, надо обязательно тратиться на самые популярные в плане ломки детали и запасаться ими.

— Я занимаюсь ремонтом и подключением всей кухонной утвари, кроме холодильников. Без микроволновки можно прожить, а вот стиралки жизненно важны. Ее оперативный ремонт на максимуме — 100—120 рублей. Но все зависит от моделей и сложности ремонта. Допустим, Bosch будет дороже, чем Indesit или Ariston. Когда клиенты спрашивают, я называю полную вилку стоимости, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Тем более, не видя «пациента», диагноза я не назову.

Средний ремонт стиралки — 50—70 рублей. Посудомойка — не дороже стиралки. Только если не «мозги». 60—70 рублей ремонт. Если «мозги», может до 200 дойти. Но все равно чаще всего ломаются стиральные машины и печки. СВЧ — 30—40. Блендеры, кофеварки, другие мелочи иногда проще похоронить и купить новые.

— Пока я работаю на железной дороге. К сожалению, не могу принять все заказы. Некоторые переадресую своему другу, который работает в мастерской. Уверен в человеке на сто процентов. В качестве благодарности он предоставляет мне свое помещение для крупного ремонта. Это происходит, если неисправность не получается устранить дома у клиента.

Михаил говорит, что ничего не поздно менять в жизни. В его мечтах открытие полноформатной мастерской.

— Будем смотреть, будем развиваться.