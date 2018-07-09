«Лукашенко первому надо уйти» 9 9.07.2018, 8:52

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Фото: BBC

Для авторов пенсионного закона есть одно слово – «ганьба».

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, комментируя начатое белорусскими и российскими властями повышение пенсионного возраста:

- Теперь у меня отношение к российским экономистам абсолютно презрительное. Хотите, прямо скажу: ребята, я вас презираю. Если Кудрин считает, какую даст бюджетную экономию увеличение пенсионного возраста, то это значит, что его просто поставили в стойло. Он остановился в своем развитии в 1987 году 12 января в 4 часа 15 минут. Его интеллектуальное развитие тогда остановилось.

Россияне сейчас просто сидят в зиндане (тюрьма-землянка в Средней Азии – ред.). Теоретически они оглупели. Поэтому нужно провести ликбез для инициаторов повышения пенсионного возраста и у нас, и в России.

Сейчас наступает эпоха человеческого капитала. Ребята, ваш первый тезис – сокращается количество работающих. Так это же прогрессивная тенденция! Роботы и еще раз роботы. Научитесь четко выговаривать букву «р». Сокращение трудоспособного населения на самом деле является уникальной позитивной тенденцией. И она сейчас наступает.

А вы, как идиоты, опять хотите засунуть людей в сферу производства – причем уже старых. Хорошо будет только директорам: пенсия в 67 лет, он намазал себе одно место клеем – и его никто не столкнет. Первая проблема, с которой сталкиваются страны с пенсионной иллюзией – уменьшается мобильность кадров. Лукашенко самому давно пора на пенсию. И ему первому надо уйти. Ушел бы Лукашенко на пенсию в 60 лет – подвинулась бы вся «лестница» в стране. Было бы просто замечательно!

Поэтому я хочу сказать авторам «пенсионной реформы»: вы пошли по самому дурацкому пути. У Трампа есть лозунг «Сделаем Америку снова великой». А вы, ребята, хотите сделать свои страны старыми. Вы своими мозгами опустились в 1921 год. Вы говорите что-то о пенсионном возрасте в западных странах, а на самом деле вы бежите, прихрамывая, за Западом и видите впереди себя только его зад. Скажу вам только одно слово: «ганьба».