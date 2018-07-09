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Луис Энрике возглавит сборную Испании

  • 9.07.2018, 8:43
Луис Энрике

Контракт будет подписан на два года.

Новым главным тренером сборной Испании станет Луис Энрике (экс-«Барселона», «Рома», «Сельта»), сообщает sports.ru.

Федерация футбола Испании подпишет с 48-летним специалистом двухлетний контракт – до конца Евро-2020.

На работу со сборной после ухода Фернандо Йерро также претендовали Кике Санчес Флорес, Мичел и Виктор Санчес.

На ЧМ-2018 национальная команда Испании дошла до 1/8 финала, где уступила сборной России (1:1, 3:4 пен.).


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