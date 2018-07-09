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СМИ: Сирийские ПВО попали по израильскому самолету

  • 9.07.2018, 9:21
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Инцидент произошел в провинции Хомс, считающейся зоной контроля РФ.

В сирийской провинции Хомс средства противовоздушной обороны (ПВО) войск президента Башара Асада попали по самолету военно-воздушных сил Израиля, участвовавшему в налете на авиабазу.

Об этом сирийское государственное агентство Sana сообщило 7 июля со ссылкой на военных.

Израильские самолеты, которые, по данным агентства, пытались атаковать авиабазу, улетели, после того как ракета ПВО Сирии попала в один из аппаратов.

Насколько серьезные повреждения получил израильский самолет, Sana не уточняет.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".

К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.

1 июля 2018 года пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о разворачивании дополнительных военных сил в районе Голанских высот на границе с Сирией. К границе начали стягивать танки и артиллерию.

В заявлении говорится, что в ЦАХАЛ придают большое значение сохранению в силе Соглашения о размежевании 1974 года, которое предусматривает создание на границе двух государств контролируемой ООН 20-километровой буферной зоны.


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