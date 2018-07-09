Белорусы и золотая рыбка 3 Игорь Скорынин, onliner.by

9.07.2018, 9:35

Поможет ли нам чудо?

Несколько лет назад в Комсомольском озере жила золотая рыбка. Время от времени она подплывала к берегу и исполняла желания белорусов. Обычно дело обстояло примерно так. Приходил белорус на пляж недалеко от улицы Орловской, снимал обувь, шел по песочку, окунал уставшие ноги в прохладную июньскую водичку, и вдруг перед ним на отмели — золотая рыбка!

Глядит на него из водоема выпученными желтыми глазами и говорит человеческим голосом (немного странным таким, как из бочки, низким, практически басом):

— Уважаемый белорус! Тебе несказанно повезло. У тебя появилась возможность загадать свое самое сокровенное желание, которое я немедленно исполню. Однако в связи с моей чрезвычайной занятостью я могу предоставить тебе для размышления не более десяти секунд. Время пошло!

Сначала белорус, конечно, пугался. Вокруг режимные объекты, Дворец независимости, посольства, повсюду видеонаблюдение, надо вести себя подобающе, а тут вдруг такое искушение!

Но рыбка, конечно, это учитывала, поскольку характер белоруса и особенности этого места понимала, и закладывала на эти рефлексии целых четыре секунды. По прошествии этого времени она напоминала белорусу:

— Осталось шесть секунд!

Тогда белорус начинал думать, что это, вероятно, какая-то рекламная игра «Евроопта» и ему сейчас предложат что-нибудь купить, чтобы поучаствовать в розыгрыше.

Но рыбка и это предусматривала и выделяла на такие метания еще три секунды из оставшихся шести. Затем она говорила:

— Думай быстрее! Считаю до трех!

И тут белорус понимал, что у него всего две секунды, чтобы определиться, и последняя — чтобы сказать.

И он впопыхах кричал:

— ... !

И вот тут были варианты.

Белорус-подросток всегда хотел новый «айфон». Тогда еще не было десятого, был шестой или седьмой, а может, пятый, не помню точно, но школьник всегда знал последнюю модель и хотел именно ее. Предыдущую версию не загадывал никто. За тот сезон, что рыбка плавала, модель сменилась, и желания школьников изменились на следующий день после калифорнийской презентации.

Белорусы постарше, молодые парни, всегда хотели автомобиль. Они мечтали о купе, чтобы катать на нем девчонок вечерами, поэтому, заволновавшись и забыв все остальные марки и модели, выпаливали:

— «Феррари»!

Женатые молодые люди за отведенные секунды успевали понять, что Феррари им уже ни к чему, хотя такая мысль у них тоже мелькала. Но они предпочитали джип. Замешкавшись на полсекунды, чтобы поколебаться насчет БМВ и «Ауди», они восклицали:

— «Мерседес»!

И добавляли буквенное обозначение модели, чтобы рыбка не перепутала.

Семейный мужчина с ребенком хотел трехкомнатную квартиру. Двухкомнатная — маловато, думал он, четырехкомнатная — как-то нескромно, а домик за городом хоть и хочется, но боязно, неудобно на работу ездить и сына в школу возить, да и накладно будет по топливу.

А приехавший на черном корейском внедорожнике деловитый мужчина с двойным подбородком и пухленькой борсеткой захотел просто денег. Его полное лицо покраснело, и он гаркнул:

— Миллиард долларов!

Но рыбка ответила:

— Должна вас предупредить, что по договоренности с Федеральным резервом США во избежание выхода из-под контроля инфляционных процессов сумма вашего желания ограничена верхним пределом в миллион!

Мужчина почувствовал себя обманутым, от обиды адреналин ударил ему в кровь, он покраснел еще больше, захотел устроить рыбке скандал, но сдержался, кивнул головой и быстро сказал, чтобы только не опоздать:

— Тогда миллион!

А вот что было потом.

Подросток Илья побежал хвастаться своим «айфоном» в школу. Историю про золотую рыбку начали пересказывать и смеяться над ней. С лучшим другом вышла ссора, потому что ему стало завидно. Старшеклассники пришли разбираться, а Илья переживал, что они отнимут у него телефон. Родители забеспокоились, потому что тоже не поверили в эту историю. А назавтра по дороге в школу мальчик случайно уронил свой новый «айфон» на асфальт, разбил стекло и поломал кнопку. Он очень расстроился, почти заплакал, сидел весь день на уроках понурый, сторонился всех на переменах, пришел домой и рассказал о своем горе родителям. Они тоже огорчились, пожалели его, посмотрели в интернете, сколько будет стоить замена стекла и кнопки, и сказали: «Илюша, это очень дорого. И ты ведь потом снова его разобьешь. Зачем тебе именно такой телефон?» Они были небогатыми людьми, к тому же ждали второго ребенка. Илья подумал, продал разбитый «айфон» по объявлению, а на вырученные деньги купил себе складной самокат, на котором катался все лето.

Артем на «Феррари» приехал вечером на Зыбицкую и произвел там фурор. Несколько дней он катал своих знакомых одного за другим и демонстрировал, как тебя вдавливает в сиденье, если нажать педаль в пол. Он пробовал разогнаться до трехсот километров в час на трассе в аэропорт, но в какой-то момент испугался. Через неделю к нему начали приходить штрафы за превышение скорости. Чтобы заплатить самый большой из них, пришлось одолжить денег у друга. «Феррари» к этому времени постоянно стояла на многоэтажной парковке, поскольку денег на бензин временно не было и Артем ездил на троллейбусе. Спустя месяц он решил, что все, хватит, машину надо продать. По объявлению ее никто не купил, хотя звонили многие — правда, в основном из любопытства. Тогда он договорился с приятелем и отвез «Феррари» в Москву, чтобы сдать на комиссию в салон. В салоне машину долго проверяли, но взяли. Через несколько недель российский рубль резко обесценился, и пока Артем обдумывал, не повысить ли ему цену, «Феррари» купили. В долларах получилась не такая уж большая сумма. Впрочем, молодой человек не расстроился, потому что уже учился на курсах программистов, ему было интересно, и он перестал ходить на Зыбицкую. А еще он влюбился, собрался жениться, и вырученных денег почти хватило на квартиру в Каменной Горке. Недостающее добавили родители, а он потом заработал и отдал.

Молодой человек на «Мерседесе» неделю ездил на нем с женой по всему городу, за город и по магазинам. Ночью он переживал, не случилось ли что-нибудь с его автомобилем, стоящим под окном. Жене машина нравилась. Но после первого планового техобслуживания на фирменном сервисе он показал супруге счет за услуги, и они решили, что это как-то чересчур. Пара продала «Мерседес», купила паркетник «Рено», съездила в отпуск в Грецию, а оставшиеся деньги положила на депозит.

Семейный мужчина с женой и сыном пришел посмотреть на свою новую трехкомнатную квартиру, но оказалось, что она без отделки. Три года он достраивал ее, таская стройматериалы на двенадцатый этаж в лифте и переехав из съемного жилья обратно к родителям на улицу Розы Люксембург, чтобы сэкономить деньги на ремонт. Когда он въехал, уже не вспоминал, что получил квартиру от золотой рыбки. Он потратил столько сил, что ему казалось, будто заработал на нее сам.

Получив миллион долларов, Николай Степанович уволился со службы в ГАИ, приобрел участок с законсервированным цоколем в Вишневке и начал строить себе дом. Проект у архитектора он заказывать не стал, зато купил новую черную БМВ «икс пять» с черным кожаным салоном.

Он развелся с женой, потому что давно хотел это сделать (а теперь она и вовсе стала казаться ему несносной), увлекся улыбчивой продавщицей с Комаровки и стал ездить с ней на курорты «все включено». Стройка дома затянулась и начала «пожирать» средства. Деньги стали заканчиваться, причем остаток таял все быстрей. Поколебавшись, Николай Степанович решил продать свой недострой, но никто не давал хорошую сумму. Он стал жестко экономить, и веселая продавщица соскучилась и ушла. Его вызвали в налоговую инспекцию и попросили предоставить справку о доходах. Это было очень несвоевременно. Он занервничал, продал дом задешево и одолжил оставшиеся деньги чужому знакомому под хорошие проценты, посчитав, что на жизнь этих процентов ему должно хватать. Но человек разорился и не сумел вернуть долг.

Теперь Николай Степанович работает таксистом и обижается, что со стороны золотой рыбки было в высшей степени несправедливо ограничивать его суммой в миллион. И еще он переживает, что назвал сумму в долларах, а не в евро. Первое время он рассказывал об этом своим пассажирам, но потом перестал и теперь ездит молча.

Скажу вам честно, я тоже встречал эту рыбку много лет назад, аж в семьдесят шестом году. Мне было тогда тринадцать лет.

Я попросил у нее американские джинсы. Но рыбка, видимо, в джинсах разбиралась и выдала мне вместо американских джинсов итальянские. Теперь-то все понимают, что итальянские лучше.

Ах да, чуть не забыл!

В то лето к Комсомольскому озеру подходила девочка Лена восьми лет, которая в том году как раз первый класс окончила. Она жила неподалеку, в новом многоэтажном доме во дворах.

Та девочка попросила у золотой рыбки собаку.

Ей достался черный щенок, симпатичный, с мягкой плюшевой шерсткой, веселый, как лабрадор, но умный, как овчарка. Очень хороший.

С тех пор уже несколько лет Лена каждый день гуляет со своей собакой по дорожкам вокруг озера, обе уже подросли, и каждый раз, проходя мимо пляжа, девочка говорит золотой рыбке за свою собаку спасибо.

А собака спасибо не говорит, хоть и понимает, что ей тоже повезло. Она ведь не знает ничего про золотую рыбку, да и говорить не умеет.

Игорь Скорынин, предприниматель, onliner.by