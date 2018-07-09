Белорусские туристы все чаще едут отдыхать в Украину 9.07.2018, 9:47

Фото: trassae95.com

А российское направление игнорируется все больше.

Число белорусских туристов, отправившихся в организованные турпоездки в Украину, за год выросло почти в два раза, тогда как в Россию белорусы стали ездить значительно реже.

Об этом свидетельствует статистический сборник «Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2018», выпущенный Белстатом, сообщает «Ежедневник».

По его информации, численность организованных туристов, выехавших из Беларуси за рубеж, в 2017 году существенно увеличилась. Если в 2016 году таких отдыхающих насчитывалось свыше 495 тысяч, то в прошлом году – более 727 тысяч человек.

Большинство белорусских туристов ездили отдыхать в страны вне СНГ – 589 тысяч человек.

Самыми популярными государствами для отдыха белорусов стала Турция. Ее посетили 140 тысяч человек. В Египет съездили 123 тысячи соотечественников. На третьем месте по популярности в данной категории государств оказалась Болгария. В ней побывали более 62 тысяч белорусов.

Среди стран СНГ наиболее популярной для отдыха белорусов была Украина. Причем турпоток в нее из нашей страны существенно вырос. Если в 2016 году Украину посетило около 46 тысяч организованных белорусских туристов, то в 2017 – более 91 тысячи.

На втором месте в СНГ у белорусов оказалась Россия, но ее популярность значительно снизилась. Если в 2016 году в РФ из Беларуси съездило свыше 71 тысячи туристов, то в 2017 году – менее 47 тысяч.

Возможно, в 2018 году на посещаемость белорусами России повлияет проведение ЧМ-2018 по футболу. Однако, судя по официальной статистике, белорусы почти всегда относились предпочтительнее к украинскому направлению для отдыха, чем к российскому.