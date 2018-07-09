Майк Помпео: КНДР может повторить путь Вьетнама 9.07.2018, 9:56

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Майк Помпео

Ким Чен Ын проиграет, если упустит момент.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Северную Корею последовать примеру Вьетнама, заявив, что президент Дональд Трамп считает, что Пхеньян может повторить пройденный Ханоем путь, ведущий к нормализации отношений с Вашингтоном и процветанию, сообщает «Голос Америки».

Однако, подчеркнул Помпео, для этого северокорейский лидер Ким Чен Ын не должен упустить момент.

Выступая перед представителями делового сообщества в Ханое, госсекретарь США выразил надежду на то, что однажды США смогут предложить Северной Корее тот же уровень партнерства, что и своему бывшему противнику Вьетнаму.

По словам Помпео, 23 года нормализованных отношений между США и Вьетнамом должны послужить для Ким Чен Ына доказательством, что США могут устанавливать новые отношения с бывшими врагами.

«Мы знаем, что это реальная возможность, поскольку видим, как Вьетнам идет по этому замечательному пути», – сказал Помпео.

Заявление главы американской дипломатии прозвучало через два дня после прохладных переговоров в Пхеньяне с целью убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерных вооружений. После переговоров северокорейская сторона заявила, что Помпео вел дипломатию в «гангстерском стиле».

«Если эти просьбы был гангстерскими, то весь мир – это гангстер», – сказал Помпео, отметив, что Совет Безопасности ООН неоднократно требовал, чтобы Северная Корея ликвидировала свое ядерное оружие и закрыла программу разработки баллистических ракет.

Помпео заявил в воскресенье, что сразу после тех переговоров Трамп считал, что Северная Корея может повторить путь, который проделал Вьетнам, чьи лидеры осознали, что их страна может реформировать и выстраивать отношения без угрозы своему суверенитету и своей форме правления.

По его словам, ключевым фактором в изменении позиции Вьетнама были послевоенные контакты с США, которые начались в 1985 году, когда стороны начали совместную работу по возвращению останков американских военнослужащих, погибших во Вьетнаме.

В рамках переговоров с Северной Кореей Помпео добивался возвращения останков военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны в 1050-1953 годах. Ожидается, что представители сторон встретятся на следующей неделе для обсуждения деталей этого процесса.

Помпео отметил, что за последние 20 лет объем двусторонней торговли между США и Вьетнамом вырос на 8 тысяч процентов, а инвестиции американских компаний составили миллиарды долларов.

«Тот факт, что мы сотрудничаем, а не воюем, доказывает, что когда страна решает создавать более светлое будущее для себя вместе с США, мы выполняем данные Америкой обещания», – сказал Помпео.

«США четко говорят о том, что мы хотим получить от Северной Кореи, – сказал Помпео. – Теперь выбор зависит от Северной Кореи и ее народа. Если они смогут совершить это, их будут помнить, председателя Кима будут помнить как героя корейского народа».

Он повторил обещание Дональда Трампа поддержать экономику Северной Кореи и предоставить ей гарантии безопасности в обмен на отказ Ким Чен Ына от ядерного оружия.

«На фоне процветания и нашего сегодняшнего партнерства с Вьетнамом, которое когда-то было невозможно представить, я хочу обратиться с посланием к председателю Ким Чен Ыну. Президент Трамп считает, что ваша страна может повторить этот путь. Он ваш, если вы не упустите момент. Такое чудо может быть вашим чудом», – сказал Помпео.

Однако ранее в Токио Помпео сказал, что санкции против КНДР останутся в силе до «окончательной, полной, верифицируемой денуклеаризации, с которой согласился председатель Ким».

Выступая в присутствии коллег из Южной Кореи и Японии, Помпео сказал: «Хотя нас воодушевляет прогресс, достигнутый на этих переговорах, один только прогресс не является основанием для ослабления существующего режима санкций».

Госсекретарь отметил, что должен появиться процесс верификации, «связанный с полной денуклеаризацией».

«Это то, с чем согласились Трамп и председатель Ким», – подчеркнул он.

Глава американской дипломатии охарактеризовал дискуссии с высокопоставленными представителями Северной Кореи, как «продуктивные», несмотря на то, что Пхеньян подверг критике позицию США на переговорах.

Помпео сообщил, что северокорейские дипломаты «не вставали в оппозицию» в ходе дискуссий с ним в Пхеньяне, и выразил надежду на прогресс в переговорах с Северной Кореей.

Пхеньян заявил, что исход переговоров был «очень тревожным», поскольку они вступили «в опасную фазу, способную поколебать [его] прежде твердую готовность к денуклеаризации».

Третий визит Помпео в Северную Корею в этом году прошел на фоне сообщений о том, что американская разведка пришла к выводу, что Ким Чен Ын продолжает создавать инфраструктуру для своей ядерной программы. Американские СМИ на днях опубликовали фотографии расширения связанных с ядерной программой зданий в Северной Корее.

Выступая на борту президентского самолета по пути в Монтану в четверг, Трамп сказал, что по-прежнему верит, что Ким Чен Ын готов выполнить свое обещание провести денуклеаризацию, и что у него установились личные отношения с лидером КНДР в ходе их саммита в Сингапуре в июне.

«Думаю, мы понимаем друг друга. Я действительно верю, что он видит другое будущее для Северной Кореи, – сказал Трамп журналистам. – Надеюсь, что это так. Если это не так, то мы вернемся к другому пути, но, думаю, в этом не будет необходимости».

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея может ликвидировать свои ядерные арсеналы в течение года, но другие американские чиновники выражают надежду на то, что это может произойти к концу первого срока Трампа в Белом доме, то есть к январю 2021 года.