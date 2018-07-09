Светлогорская активистка: Мы обязательно воспользуемся правом бороться через ООН 1 9.07.2018, 9:59

Правозащитница обжалует решение суда по делу запрета пикета в поддержку профсоюза РЭП.

Светлогорская правозащитница Елена Маслюкова 7 июля направила в судебную коллегию по гражданским делам Гомельского областного суда жалобу. В кассационной инстанции она обжалует решение районного суда, который признал законным запрет пикета в поддержку независимого профсоюза РЭП, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Светлогорский райисполком не дал разрешения на проведение пикета 1 июня по надуманной причине – в этот день, в это же время и в том же месте по сообщению местных чиновников должен был состояться праздник для всей семьи «Мама, папа, я – футбольная семья!», приуроченный ко Дню защиты детей.

По словам правозащитницы, судья Людмила Седько не обратила внимания на тот факт, что на момент ее обращения за разрешением мирного собрания указанное чиновниками мероприятие не было запланировано, следовательно, должно применятся правило первого обратившегося.

«Вместо того, чтобы содействовать осуществлению гражданами своего права на выражение мнения с использованием мирного собрания светлогорские чиновники ищут ненужные и непрапорциональные ограничения этих прав, что и выявилось в моем конкретном случае», - заявляет Елена Маслюкова.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что 1 июня планировалось провести акции поддержки профсоюза РЭП в Гомеле и семи райцентрах. Ни одно из заявленных собраний власть не разрешила.

«Мы говорили и вынуждены повторять опять – на выражение мнения и мирные собрания в стране фактически установлено табу, хотя подобное, согласно Конституции допускается только при введении чрезвычайного положения. Власть не оставляет нам иного выбора, кроме как писать жалобы в Комитет ООН по правам человека, чем мы обязательно воспользуемся по всем этим запретам» - подчеркнул юрист.