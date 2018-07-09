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«Довольно многим чиновникам в Беларуси есть что скрывать»

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  • 9.07.2018, 10:31
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Ожидать резкого снижения уровня коррупции в обозримом будущем не стоит.

Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказала социолог, директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

В последние несколько недель белорусская общественность стала свидетелем ряда громких разоблачений. В первую очередь, речь идет о массовых задержаниях должностных лиц системы здравоохранения.

Так, в конце июня председатель КГБ Валерий Вакульчик, говоря о вскрытии коррупционной схемы в системе здравоохранения, заявил, что за получение и дачу взяток и уклонение от налогов меры пресечения были применены в отношении более чем 50 человек, из которых 33 – должностные лица. В начале июля за дела, связанные с дачей и получением взяток, были задержаны директор гомельского завода, а также руководитель и заместитель Браславского райисполкома. Сообщения о событиях, связанных с коррупцией, стали появляться в СМИ почти ежедневно.

Гражданское общество хочет больше прозрачности и подотчетности

По мнению Натальи Рябовой, данная тенденция может иметь несколько объяснений. И одна из версий связана со сложным финансовым положением в государстве. «Верхи подают сигнал, чтобы чиновники умерили свои аппетиты: денег нет, воровать не надо», - предположила Наталья Рябова.

Она не исключила и того, что коррупционные скандалы, возможно, происходят из-за борьбы между группами внутри власти. Однако делать предположения на этот счет довольно сложно, поскольку у общественности нет достоверной информации о том, какие группы существуют во властных структурах и каковы отношения между ними.

«Еще одна, менее правдоподобная версия – что на самом деле ничего не изменилось, просто информация стала более публичной, и теперь мы знаем больше», - сказала Наталья Рябова.

Эксперт отметила, что если раньше время от времени по БТ показывали разоблачительное кино и предоставление информации общественности этим и ограничивалось, то теперь информация появляется не только на официальных сайтах, но даже и обсуждается официальными лицами в Facebook. «Пусть на вопросы отвечают не всегда вежливо и с охотой, но какой-то минимальный диалог происходит. Гражданское общество стало задавать больше вопросов, оно хочет больше прозрачности и подотчетности», - считает Наталья Рябова.

По мнению эксперта, вряд ли можно говорить о том, что коррупционные скандалы связаны с увеличением уровня коррупции. «Если посмотреть опросы бизнеса за последние годы, то уровень коррупции не изменился. Он остается примерно на одном и том же, среднем, уровне», - отметила социолог.

Наталья Рябова считает, что ожидать резкого снижения уровня коррупции в обозримом будущем также не стоит. «Можно предположить, что довольно многим чиновникам есть что скрывать, и теперь они будут находиться в большем напряжении и стараться меньше брать. Скорее всего, они не будут идти на риск с созданием новых коррупционных схем, однако вряд ли откажутся от своих старых связей, просто будут лучше страховаться», - предположила Наталья Рябова.

Как известно, одним из основных козырей Александра Лукашенко на первых президентских выборах и в первые годы у власти была борьба с коррупцией. Нынешние скандалы показывают, что коррупция до сих пор не побеждена.

Социолог сомневается, что коррупционные скандалы повлекут за собой принципиальные изменения в системе государственной власти. «Принципы, на которых строится власть, остаются те же, что и были – централизованное ручное управления, те же схемы решения вопросов. Маловероятно, что что-либо изменится от того, что кого-то посадили», - сказала Наталья Рябова.


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