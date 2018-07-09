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Патриотизм в оккупации

  • 9.07.2018, 10:57
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История крымского врача.

На его окне украинская национальная символика. Он не побоялся проехаться по центру Симферополя с желто-синим флагом. За это оказался в отделении полиции и лишился должности.

Сергей Дуб – врач-аннестезиолог, работает в симферопольской больнице. Мужчина говорит: «Когда настала оккупация, то, естественно, все чувства еще больше обострились. Патриотизм возрос».

Выезжать на материковую Украину он отказался, чтобы уберечь имущество и продолжать работу в больнице. Но пока Сергей спасает жизни крымчан, местная медицина не смогла спасти его дочь. Девушку не хотела забирать «скорая» из-за проблем с российскими документами. Свою историю крымский врач-патриот рассказал журналистам «Крым.Реалии».


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