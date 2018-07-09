Протестующие против ЖКХ гомельчане добились первых результатов 9.07.2018, 11:06

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Жители одной из улиц Гомеля взбунтовались против установки электросчетчиков за свой счет.

На следующий же день, после жалоб жителей гомельской улицы Тимофеенко сразу в разные инстанции, руководство КЖРЭУП «Железнодорожное» срочно остановило свой «эксперимент» по замене электро-счётчиков за средства жителей МЖД по улице Кожара на «Старом аэродроме», пишет сайт gomel.today.

В результате, в течение 2 дней с подачи жалобы, жителям дома № 24 по улице Кожара, за один день и, даже без предварительной замены поэтажных электро-щитовых на новые, установили электронные электро-счётчики системы АСКУЭ.

Произведено это было вопреки предыдущим требованиям коммунальщиков — не за счёт граждан, а, как того требует соответствующая отраслевая Программа РУП «Белэнерго» и Постановление № 847 совета министров, за счёт энергообеспечивающей организации, гомельского городского отделения «Энергосбыта» РУП «Гомельэнерго».

Заявитель, правозащитник Алексей Лапицкий, отмечает, что такими действиями руководство КЖРЭУП «Железнодорожное» полностью опровергло законность своих предыдущих попыток заставить жителей таких же самых панельных «хрущевок», планово ремонтируемых на «Старом аэродроме», оплачивать реализацию госпрограммы по переустановке электро-счётчиков на электронные при создании АСКУЭ.

— Такими действиями, фактически, на наших глазах ЖКХ г. Гомеля создало положительный прецедент, который показывает ошибочность ссылок на п. 2, ст. 97 Жилищного Кодекса в обоснование своих требований по переустановке индукционных электросчётчиков на электронные за счёт бытовых абонентов, граждан, в ремонтируемых старых многоквартирных жилых домах (МЖД) «Железнодорожного района, — отмечает Алексей.

Тем временем, жители дома № 22 по ул. Тимофеенко, жалоба которых рассматривается уже на уровне облисполкома, сообщают, что в их доме КЖРЭУП «Железнодорожное» отказалось от реализации своих угроз в виде санкций — бытовым абонентам в конце июня здесь не стали повышать тариф на оплату за электроэнергию до 100% от экономически обоснованного, как это было обещано сделать в отношении всех, кто откажется подписать новый договор с коммунальниками и заплатить по 117.77 BYR за переустановку существующих индукционных электросчётчиков на электронные.

Кроме того, появилась информация, что вопрос плановой замены и источника финансирования на переустановку электро-счётчиков для жителей этого дома по ул. Тимофеенко в настоящее время «остается открытым» и активно обсуждается ответственными организациями с учётом коллективной позиции заявителей и необходимости выполнения требований соответствующей госпрограммы по модернизации системы контроля и учёта электро-потребления при создании АСКУЭ для бытовых абонентов.