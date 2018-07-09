Фотофакт: Россияне продают «Новичок» в Беларуси 7 9.07.2018, 11:19

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На этикетке написано: «строго засекречено».

«У меня есть определенные сомнения, что они знают, что это такое. Да и какой смысл у бармена спрашивать, он продает, что ему сказали», – рассказывает Radjesh Chou.

Напиток производит российская пивоварня «Alaska». На обложке бутылки изображение польского художника и фотографа Здислава Бексиньского, сообщает «Белсат».

По словам производителей, пиво имеет «мягкий медовый вкус дыни, который переходит в пикантную шипящую на кончике языка хмелевую горчинку».

Также на бутылке написано: «Волшебный вкус затягивает ваши рецепторы и сознание в нервно-паралитического нирвану… Строго засекречено. Трамп не сможет ничего доказать».

4 апреля 2018 года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания на скамейке в английском городе Солсбери. Британцы заявили, что яд – химическое оружие советского и российского производства «Новичок», и обвинили в нападении Россию. После покушения Скрипали долгое время находились в реанимации в состоянии комы. Великобритания выслала из страны 23 представителя российского дипломатического корпуса. Позже российских дипломатов также выслали США и ряд европейских стран.

8 июля в Великобритании умерла еще одна жертва отравы – 44-летняя Дон Стерджесс. Она отравилась в городе Эймсбери. Еще один мужчина, 45-летний Чарли Роули вместе со Стерджесс также пострадал от нервно-паралитического вещества, пока находится в критическом состоянии в больнице.