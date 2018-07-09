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Партия Марин Ле Пен может исчезнуть

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  • 9.07.2018, 11:56
Марин Ле Пен

Это связано с арестом двух миллионов евро государственных дотаций.

Французский политик Марин Ле Пен заявила, что ее партия Национальное объединение (бывший Национальный фронт) с 9 июля не сможет заниматься политической деятельностью, а к августу может прекратить существование.

По словам Ле Пен, это связано с арестом двух миллионов евро государственных дотаций, сообщает «Новое время» cо ссылкой на L’Echo.

Суд наложил обеспечительный арест на 2 миллиона евро, которые партия должна была получить из государственного бюджета в качестве обязательных дотаций, 8 июля. Решение об аресте приняли в связи с расследованием дела, по которому партию подозревают в растрате денег Европарламента на создание фиктивных должностей.

Судьи арестовали аванс, который партия должна была получить за 2018 год. Партия напомнила, что в год ей положено 4,5 миллиона евро от государства и что такие дотации получают все партии вне зависимости от того, что они делают. В Национальном фронте считают это решение политическим и необоснованным.

Руководителей Национального фронта обвинили в злоупотреблении средствами Европарламента летом 2017 года. По версии следствия, Ле Пен и ее соратники тратили эти деньги на зарплаты помощникам, но те при этом выполняли работу, не имевшую отношения к Европарламенту.


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