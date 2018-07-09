«Зарплата смешная, чтобы жить, а не существовать, нашла подработку» 9.07.2018, 11:58

Барановичский хореограф рассказала о своих доходах и расходах.

Барановичский хореограф рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, как экономит на еде и где обновляет свой гардероб:

- Танцами я занимаюсь с детства. Мечтала быть балериной, и родители отдали меня в хореографическую школу. После школы я окончила Минский хореографический колледж.

Все было хорошо, но сразу после выпуска получила травму – сломала шейку бедра. О большой сцене пришлось забыть. Долго восстанавливалась, а потом нашла работу в Барановичах – о вакансии хореографа мне подсказал мой бывший преподаватель.

Хореографом я работаю два года. График обычный: ежедневно по восемь часов, выходные – суббота, воскресенье. Зарплата, конечно, смешная – 300 рублей. Поэтому, чтобы жить, а не существовать, я нашла подработку. Каждые выходные танцую в стиле Go-Go в минских клубах. За восемь дней в месяц я получаю еще около 300 рублей.

Вопрос с жильем решен

Мне повезло: жилищный вопрос, который мучает многих молодых людей, у меня решен. Три года назад родители подарили мне двухкомнатную квартиру в новом доме. Метраж большой (около 60 метров), поэтому и коммунальные платежи немаленькие. Особенно дорого в осенне-зимний период – в этом году доходило до 120 рублей. Весной и летом – как минимум в два раза меньше.

Я постоянно пользуюсь интернетом, поэтому выбрала для мобильного телефона тариф, позволяющий не зависеть от количества гигабайтов. Абонентская плата плюс разговоры – в итоге на мобильную связь в месяц уходит в среднем 25 рублей.

В Минск на работу я езжу каждые выходные. Добираюсь на маршрутке. Билет в одну сторону стоит 6 рублей, в месяц соответственно выходит 48 рублей.

Человек должен есть, чтобы жить, а не наоборот

Знаю, что для многих покупка продуктов – основная статья расходов. К примеру, моя подруга, которая любит поесть, тратит на свой желудок 350–400 рублей в месяц.

У меня еда – далеко не на первом месте в статье расходов. На питании я экономлю. Считаю, что человек должен есть, чтобы жить, а не наоборот. К тому же моя фигура – это мой хлеб. Поэтому ем я мало и только полезную пищу. Никакой колбасы и «вкусняшек», типа печенья, конфет и сдобы. На завтрак – овсяная каша. Обедаю на работе и всегда беру «ссобойку». В ней овощной салат и постное мясо или куриная грудка, гречка или рис. Перекус – немного фруктов. А вечером – творог, йогурт или просто кефир.

При таком питании в месяц на еду у меня уходит не более 150 рублей. Чтобы выходило дешевле, все продукты покупаю в одном магазине, который расположен рядом с домом. В этом магазине у меня есть дисконтная карта.

Обязательно – спортзал и косметолог

Моя профессия требует безупречного внешнего вида. Поэтому на средства по уходу денег не жалею. У меня длинные волосы, которые я подстригаю раз в месяц. В парикмахерские я не хожу, личным стилистом работает моя подруга. Шампуни и маски для волос предпочитаю покупать профессиональные. Стоят они, конечно, недешево – от 15 рублей за флакон. Но отечественные средства мне не подходят.

Не менее тщательно я слежу за своей фигурой. Чтобы не терять форму, три раза в неделю посещаю спортзал. Всегда беру абонемент – так выходит дешевле. Плюс несколько раз в неделю хожу в бассейн.

Не забываю про кожу – она тоже должна выглядеть на «отлично». Хожу на обертывания, массажи для лица и тела. Стоит это дорого, и сама такие траты я не потянула бы. Эти процедуры оплачивает мой молодой человек: ему нравится, как я выгляжу, и денег на мою внешность он не жалеет.

Дешевая косметика не может быть хорошей

Для выступлений мне приходится делать яркий макияж, поэтому просто тушью и помадой не обойтись. В моем арсенале красоты – полный набор: несколько палеток теней, пять-шесть помад и блесков разных цветов, несколько тональных кремов, румяна, тушь для ресниц.

Косметику я предпочитаю импортную и дорогую. Считаю, что дешевое не может быть хорошим. Косметику заказываю подруге, которая ездит в Польшу. Обновление косметического набора вылетает в копеечку – за раз иногда приходится платить около 150–200 рублей.

Планирую переезд

Я люблю свою работу. Но зарплата, которую за нее получаю, меня совсем не устраивает. Если бы не подработка, не знаю, как бы я жила.

Пока одна, этих денег хватает. Но что будет, когда появится семья? Поэтому в ближайшее время я планирую переехать в Минск. Там и перспектив больше, и зарплаты выше.