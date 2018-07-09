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Задержан подозреваемый в загадочном поджоге трех авто в Минске

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  • 9.07.2018, 12:23

Место происшествия немало удивило милицию.

Сотрудники уголовного розыска отыскали мужчину, подозреваемого в поджоге трех машин в Минске. Напомним, место происшествия немало удивило: вокруг были разбросаны туши птиц и другие странные предметы. Подробности сообщает столичная милиция.

Подозреваемым оказался 38-летний безработный мужчина. Предполагают, что именно он 7 июля — в Купальскую ночь, как отмечает милиция, — поджег три машины.

Правоохранители подтвердили, что на стоянке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, 5-долларовые купюры и разлиты две банки красной краски. Под каждой машиной нашли канистры с горючим, еще одна находилась под четвертым авто, но не воспламенилась.

«Мотивы произошедшего устанавливаются», — уточнили в милиции. Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, по факту поджога машин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). За это грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Фото: Фото: Александр Ружечка/onliner.by
Фото: Фото: Александр Ружечка/onliner.by

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