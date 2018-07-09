В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit 9.07.2018, 12:49

Доминика Рааб является сторонником выхода Великобритании из ЕС.

В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Рааб заменил на посту главы министерства по вопросам Brexit Девида Дэвиса, который ушел в отставку поздно вечером в воскресенье.

Новый глава министерства является членом Консервативной партии и известен как сторонник выхода Великбритании из состава ЕС.