Какую работу за границей предлагают минские агентства 1 9.07.2018, 12:52

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Многие работодатели жилье и питание предоставляют бесплатно.

Кто-то летом отдыхает, а кто-то использует это время для заработка. Попытаться найти работу можно не только в Беларуси, но и за границей. «Кур`ер» узнал в столичных кадровых агентствах, какие вакансии они предлагают белорусам.

В Польше требуются каменщики, плиточники, кровельщики, штукатуры, монолитчики, сварщики, дорожные строители, бетонщики. Им предлагается работа по сборке железобетонных конструкций, строительству и ремонту домов и дорог.

Приветствуется опыт работы строителями и умение работать с чертежами. Рабочий день длится от 8 до 12 часов 5−6 дней в неделю.

Жильё и питание предоставляются работодателем бесплатно. Заработать можно $ 750−1000 в месяц.

В Чехии есть вакансии водителя погрузчика, сварщика, оператора производства, наладчика оборудования.

На работу берут мужчин и женщин от 20 до 45 лет, которые имеют опыт работы в данной сфере. Знать язык необязательно, потому что на производстве есть русскоговорящий координатор.

Работать нужно 5−6 дней в неделю по 8−12 часов. Работодатель предоставляет жильё, но оплачивать его нужно самим. Это около 1500 чешских крон в месяц (135 белорусских рублей).

Работник платит за питание и медицинскую страховку (30 евро). Иногда наниматель возмещает расходы за проживание и питание.

Заработная плата от 800 до 1000 евро в месяц (в зависимости от отработанных часов).

В Финляндии требуются работники для уборки урожая в фермерские хозяйства.

На работу с июня по сентябрь берут женщин от 20 до 40 лет, желательно с опытом работы, без знания языка. Контракт заключают на срок от 1,5 до 2,5 месяцев.

Работодатель обеспечивает общежитием или съёмной квартирой, за что из зарплаты ежемесячно высчитывает 100−150 евро. Дополнительный вычет за питание от 20 до 30 евро в неделю.

Оплата у сборщиков урожая сдельная: 1 евро за собранный килограмм.

В ОАЭ и Катаре приглашают молодых людей до 30 лет со знанием английского языка и опытом работы в гостиничную сферу, торговлю (работа в бутиках), в авиакомпании (стюардессы, продавцы в Duty Free, агенты по бронированию и продаже билетов, работе с клиентами).

Работодатель предоставляет контракт от 1 года, рабочую визу, авиабилет туда и обратно.

Условия работы: 48-часовая рабочая неделя, один выходной. Бесплатное проживание, питание, транспорт на работу и обратно, медицинская страховка.

Заработная плата от $ 500 до $ 1500 в зависимости от места работы.

В США есть вакансии на круизных лайнерах для молодёжи 21−33 лет: официанта, младших помощников повара, горничных, уборщиков, кладовщиков, аниматоров, администраторов, продавцов, фотографов. Необходимо знание английского языка.

Проживание и питание на лайнере бесплатное, оплачивается медицинская страховка. Контракт заключают на 8−9 месяцев. Заработать можно до $ 1000 в месяц в зависимости от специальности. Выходных практически нет.

Справка. Услуги кадровых агентств платные

Кадровое агентство помогает собрать документы, направить их работодателю. Если наниматель присылает приглашение на работу, чаще всего самостоятельно нужно оформить рабочую визу. Некоторые агентства предоставляют русскоязычного координатора и сопровождение от получения разрешения на работу, рабочей визы, выезда на работу до возвращения в Беларусь.

Нижняя планка оплаты услуг агентств — от 150 до 300 долларов. Стоимость зависит от перечня услуг и того, насколько навыки претендента соответствуют требованиям работодателя. Большинство кадровых агентств берут оплату после того, как наниматель подписывает договор на работу.

Полный список агентств, которые трудоустраивают белорусов за границей, есть на сайте МВД.