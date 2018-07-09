закрыть
9 июля 2018, понедельник, 13:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лауринас Кащюнас: Лукашенко больше напоминает российского губернатора

  • 9.07.2018, 13:01
Лауринас Кащюнас
Фото: DELFI

Кремль может предложить разместить российские войска для «охраны» БелАЭС.

Европейская группа по надзору в сфере ядерной безопасности подготовила отчет, который вскрыл множество недостатков атомной станции в Островце. Что собирается делать литовская сторона, какие угрозы несет атомная станция для столицы Литвы и как с ними собирается бороться Вильнюс? На вопросы Charter97.org отвечает депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

- Как вы оцениваете отчет о стресс-тестах БелАЭС, подготовленный Европейской группой по надзору в сфере ядерной безопасности?

- Определенные сомнения у меня вызывает то, что стресс-тесты белорусской атомной станции в 2016 году провело дочернее предприятие главного подрядчика строительства станции «Росатом» «Атомпроект».

Другое дело, что появилось очень много рекомендаций для этой АЭС, называемой белорусской стороной безопасной станцией, например: обеспечение постоянного альтернативного аварийного обеспечения электроэнергией оборудования, предназначенного для предупреждения серьезных аварий, дополнительное обеспечение электроэнергией специального насоса, необходимого для охлаждения важнейших частей АЭС в случае аварии или полного прекращения энергоснабжения.

Мы надеемся, что так или иначе эти рекомендации будут обязательными для белорусской стороны и вообще являются начальным этапом работы по оценке действительной ситуации с АЭС в Островце.

- То есть стресс-тесты подтвердили то, о чем Литва давно бьет в колокола: станция не безопасна?

- Да.

- В таком случае, почему Минск так упрямо придерживается позиции, что АЭС якобы является безопасной, соответствует всем международным нормам, а Литве ничего не угрожает?

- В этом конкретном случае все-таки окончательно не ясно, кто так утверждает: Минск или «Росатом» устами Минска. АЭС строится российским концерном, белорусские контролирующие строительство и несущие ответственность за безопасность стройки органы просто-напросто слишком слабы, чтобы надлежащим образом контролировать стройку и действия «Росатома», а фактически Кремля, который стоит за плечами концерна.

- Может ли Кремль воспользоваться АЭС для своих целей?M

- В данный момент нам нужно позаботиться о том, чтобы электростанция, которую ударными темпами строит в Островце «Росатом», не помешала нашим планам выйти из БРЭЛЛ, единого энергокольца с Россией и Беларусью, и синхронизировать энергосистему Литвы с континентальной европейской энергосистемой.

- А если в Кремле примут решение «помочь» Беларуси обеспечить защиту АЭС и расположить российские военные силы около атомной станции?

- Так или иначе, это вопрос отношений Кремля с Лукашенко, правителем Беларуси. То, что Россия желала бы разместить все больше и больше воинских соединений на белорусской территории, давно не является секретом.

Хотелось бы верить, что это не получиться сделать, хотя у Москвы может найтись множество аргументов, а Лукашенко более напоминает губернатора, чем президента независимой страны.

Но это уже, как я говорил, вопрос российско-белорусских отношений.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко