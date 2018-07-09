Лауринас Кащюнас: Лукашенко больше напоминает российского губернатора 9.07.2018, 13:01

Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

Кремль может предложить разместить российские войска для «охраны» БелАЭС.

Европейская группа по надзору в сфере ядерной безопасности подготовила отчет, который вскрыл множество недостатков атомной станции в Островце. Что собирается делать литовская сторона, какие угрозы несет атомная станция для столицы Литвы и как с ними собирается бороться Вильнюс? На вопросы Charter97.org отвечает депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

- Как вы оцениваете отчет о стресс-тестах БелАЭС, подготовленный Европейской группой по надзору в сфере ядерной безопасности?

- Определенные сомнения у меня вызывает то, что стресс-тесты белорусской атомной станции в 2016 году провело дочернее предприятие главного подрядчика строительства станции «Росатом» «Атомпроект».

Другое дело, что появилось очень много рекомендаций для этой АЭС, называемой белорусской стороной безопасной станцией, например: обеспечение постоянного альтернативного аварийного обеспечения электроэнергией оборудования, предназначенного для предупреждения серьезных аварий, дополнительное обеспечение электроэнергией специального насоса, необходимого для охлаждения важнейших частей АЭС в случае аварии или полного прекращения энергоснабжения.

Мы надеемся, что так или иначе эти рекомендации будут обязательными для белорусской стороны и вообще являются начальным этапом работы по оценке действительной ситуации с АЭС в Островце.

- То есть стресс-тесты подтвердили то, о чем Литва давно бьет в колокола: станция не безопасна?

- Да.

- В таком случае, почему Минск так упрямо придерживается позиции, что АЭС якобы является безопасной, соответствует всем международным нормам, а Литве ничего не угрожает?

- В этом конкретном случае все-таки окончательно не ясно, кто так утверждает: Минск или «Росатом» устами Минска. АЭС строится российским концерном, белорусские контролирующие строительство и несущие ответственность за безопасность стройки органы просто-напросто слишком слабы, чтобы надлежащим образом контролировать стройку и действия «Росатома», а фактически Кремля, который стоит за плечами концерна.

- Может ли Кремль воспользоваться АЭС для своих целей?M

- В данный момент нам нужно позаботиться о том, чтобы электростанция, которую ударными темпами строит в Островце «Росатом», не помешала нашим планам выйти из БРЭЛЛ, единого энергокольца с Россией и Беларусью, и синхронизировать энергосистему Литвы с континентальной европейской энергосистемой.

- А если в Кремле примут решение «помочь» Беларуси обеспечить защиту АЭС и расположить российские военные силы около атомной станции?

- Так или иначе, это вопрос отношений Кремля с Лукашенко, правителем Беларуси. То, что Россия желала бы разместить все больше и больше воинских соединений на белорусской территории, давно не является секретом.

Хотелось бы верить, что это не получиться сделать, хотя у Москвы может найтись множество аргументов, а Лукашенко более напоминает губернатора, чем президента независимой страны.

Но это уже, как я говорил, вопрос российско-белорусских отношений.