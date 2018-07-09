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Украина оказалась от участия в детском «Евровидении» в Минске

  • 9.07.2018, 13:04

Это первый раз, когда соседняя страна не будет участвовать в Детском Евровидении.

Украина отказалась от участия в Евровидении из-за слишком больших затрат на проведение конкурса. Это первый раз, когда соседняя страна не будет участвовать в Детском Евровидении. В этом году конкурс пройдет в Минске.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в Детском Евровидении, однако в этом году из-за критического недофинансирования Общественного вещателя представитель от Украины не сможет принять участие в международном песенном конкурсе», заявили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как передает politeka.net, у вещателя отметили, что для участия в конкурсе необходимы значительные средства, чтобы провести отборочный этап. Также необходимо оплатить обязательный взнос в Европейский вещательный союз — организатор конкурса — за участие в соревновании.

«В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты», — заявили там.

Отмечается, что из госбюджета в 2018 году на НОТУ выделили 776 млн грн, а это не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года. Ведь такое финансирование вдвое меньше необходимого.

«НОТУ является самым молодым европейским Общественным вещателем и по исследованиям Европейского Языкового Союза — наименее финансируемым», — добавили в сообщении.

Стоит отметить, что Детский песенный конкурс Евровидение — это ежегодное международное песенное состязание для детей до 15 лет. В нем принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

В этом году конкурс в ноябре пройдет в Минске.

Украина отправляет своих представителей на конкурс с 2006 года. В 2012 году конкурс с песней «Небо» выиграла представительница этой страны Анастасия Петрик.


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