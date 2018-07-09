Фотофакт: Медведева «дотянули» до президента Хорватии 2 9.07.2018, 13:08

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Фото: ТАСС

В сети высмеяли фото с премьером России.

РосСМИ фальсифицируют не только рост Владимира Путина, но и премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает УНИАН.

В этот раз они добавили ему несколько десятков сантиметров. Фотографию опубликовало сообщество "Наша Канада" в Facebook. "Задача из российского учебника по математике. Рост президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович - 173 см. Рост недомерка Медведева -150 см на коньках. Вопрос: сколько государственных наград РФ у фотографа?", - говорится в сообщении.

Ранее низкорослого Владимира Путина на снимке росСМИ "дотянули" до советника Трампа Джона Болтона.