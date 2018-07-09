Армения попала в «капкан» сепаратистов Олег Панфилов, «Крым.Реалии»

9.07.2018, 13:34

Олег Панфилов

Фото: Алина Смутко

Практически все сепаратистские движения Кремль готовил еще в конце 1980-х годов.

Идеологи постсоветского сепаратизма из Кремля уговаривали своих подопечных немного потерпеть, чтобы потом счастливо жить в обновленном Советском Союзе. Все сказки о праве народов на самоопределение разбивались чудовищной ложью и обманом мирового сообщества, оказавшись банальным захватом признанных ООН территорий. Знали бы тогда сепаратисты, что им готовит история – будущую безысходность и геополитический тупик.

Практически все сепаратистские движения КГБ готовил еще в конце 1980 годов, когда в Кремле стали понимать, что СССР не спасти. Из архивов стали появляться старые материалы о противоречиях народов, живущих за общей советской колючей проволокой, и для возникновения искры оставалось немногое – подсказать, что один народ имеет больше преимуществ, чем другой. А когда народы начинали ненавидеть друг друга, то единственным кремлевским лекарством становилось оружие, а рецептом – убивать больше, чтобы былые мир и согласие не вернулись.

Вряд ли тогда в начале 1990-х годов кто-то в Ереване догадывался, что «восстановление справедливости» обернется изоляцией огромной территории – почти 30 тысяч квадратных километров Армении и более 11 тысяч квадратных километров оккупированного Карабаха. При всех попытках представить конфликт армяно-азербайджанским остается много вопросов относительно признания древних карт и исторических опусов ученых, которыми пользуются современные политики.

В итоге Армения и Карабах оказались в территориальной изоляции: на юге – Иран, на юго-востоке – Турция, восточная граница – фронт потенциальных военных действий с Азербайджаном. И только на севере у Армении есть благожелательный сосед – Грузия. Грузинская благожелательность – это уровень доверия, за которым скрывается много геополитических «подводных камней» – от косвенной поддержки сепаратизма армянского населения региона Джавахети на юге Грузии до упорного нежелания МИД Армении поддерживать ежегодную резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о поддержке возвращения грузинских беженцев в Абхазию и «Южную Осетию», но против нее, как правило, всегда голосуют близкие партнеры Кремля. С другой стороны, если бы Армения поддержала резолюцию, то попала бы в двойственное положение, не признавая беженцами этнических азербайджанцев, живших на территории Карабаха, которых, по официальным данным, насчитывается около 250 тысяч человек. Если в других инициированных Кремлем постсоветских сепаратистских конфликтах сторонам удалось хоть как-то сохранить память о прошлых отношениях, к примеру, в Приднестровье и даже в Абхазии, то внутренняя политика Армении и Азербайджана не предусматривает урегулирование на гуманитарном уровне – остается только состояние «врагов до гроба». И если подобная пропаганда помогала 25-30 лет назад консолидировать ненависть, то сейчас Армения испытывает трудности с последствиями самоизоляции, когда лишь Иран готов участвовать в каких-либо транспортных проектах, но вряд ли для Армении может быть привлекательный Персидский залив. Грузия не отказывает в транзите по своей территории, но Армении этого явно недостаточно – развитие экономики не может быть ограничено дозированным экспортом и импортом.

В советское время Армению связывали с внешним миром две железные дороги, через Азербайджан и Грузию, но сейчас нет ни одной – ведь железнодорожный путь пролегал по территории теперь оккупированной Абхазии. В августе 2008 года быстротечная, как полагали в Кремле, война с Грузией должна была восстановить армянскую «дорогу жизни», когда российские железнодорожные войска предварительно восстановили полотно по всей Абхазии. Оставалась самая малость – поменять власть в Грузии и пустить поезда Ереван-Москва. Случилось то, что обычно случается в российской политике – Кремль не предусмотрели реакцию международного сообщества и, в первую очередь, США. Блицкрига не получилось, как и не удалось восстановить железнодорожное сообщение.

Теперь у Армении есть один-единственный путь, связывающий страну с главным партнером, Россией, – автомобильная дорога. Ее, по иронии судьбы открыли в 1799 году все с той же целью – захватнической: в 1801 году российские войска впервые оккупировали Грузию. Современная дорога отличается от военно-грузинской лишь асфальтом, во многих местах она по-прежнему двухрядная, некоторые участки – четырехрядные. Для того, чтобы добраться до грузинского КПП «Верхний Ларс», нужно преодолеть Крестовый перевал высотой 2379 метров и не попасть под каменные обвалы, а зимой – и снежные заносы. Для Армении, у которой значительная часть экспорта – сельскохозяйственная продукция, такая неудобная дорога влечет за собой потерю качества продуктов и несвоевременность доставки.

Во время переговоров России с Всемирной торговой организацией Грузия была единственной страной, которая поставила Кремлю свои условия – установить таможенный мониторинг перемещаемых через оккупированные территории Абхазии и «Южной Осетии» грузов. Россия пообещала ВТО сделать это еще в 2011 году, но не выполнила условия до сих пор. У Армении появился бы реальный шанс доставлять свою продукцию и получать импорт по более удобным транспортным коридорам, но это уже не зависит от Тбилиси. Ереван попал в капкан – потакая сепаратистским режимам в запрете на возвращение беженцев, получил в ответ неблагодарность – сепаратисты не хотят предоставлять транспортный коридор без выгоды для себя. Более того, они решили, что условия ВТО их не касаются и заявляют, что не потерпят никакого внешнего мониторинга.

Что в итоге осталось? Практически ничего – из Еревана доносятся упреки грузинской стороне: 4 июля армянские СМИ опубликовали фотографии огромной очереди фур, дожидающихся пропуска на российскую территорию. «К полудню среды на КПП «Верхний Ларс» скопилось около 100-120 грузовых автомобилей. Основное скопление возникло на грузинской стороне в сторону российской границы, но движение затруднено по двум направлениям», – сообщил заместитель начальника управления транспорта Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении Давид Мелконян. Он называет и причину – низкая пропускная способность КПП «Верхний Ларс», при чем, грузинская сторона пропускает автомобили без проволочек, они стоят в очереди уже на российской стороне. Мелконян также считает, что увеличился поток автомобилей из Армении: «Проектная пропускная способность таможенного поста «Верхний Ларс» ограничена природными особенностями. Обычно в день она составляет 70-80 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 40 автобусов, а также 4000 физических лиц в сутки. Однако за последние несколько дней поток грузового транспорта достиг 200 автомобилей, а физических лиц – 10 тысяч. Скопление грузовых автомобилей связано с тем, что приоритет отдается легковым автомобилям».

«Периодические перебои грузоперевозок на КПП «Верхний Ларс» отрицательно влияют на мотивацию армянских сельхозпроизводителей и развитие экономики Армении», – считает глава Союза защиты прав потребителей Армен Погосян. Он говорит, что перебои на КПП «Верхний Ларс» имеют чисто политическую причину и отражают отношения между Грузией и Россией: «В результате этого больше всего страдает Армения, так как «Верхний Ларс» является наиболее оптимальным путем экспорта армянской продукции. Таким образом армянская экономика частично становится заложником межгосударственных отношений и терпит большие убытки».

Однако ни один армянский чиновник не называет ту самую политическую причину – сепаратизм. Ведь не было бы абхазского и «южноосетинского» сепаратизма – не было бы транспортных проблем. Не проявись поддержанное Москвой желание воссоздать «Великую Армению» – не было бы карабахской проблемы и Армения имела бы удобный транспортный коридор через Азербайджан и даже Турцию. Но произошло то, что случилось – и теперь разрешение ситуации исключительно в руках Еревана, задыхающегося в пророссийском анклаве на Южной Кавказе. Казалось бы, что проще – признать оккупацию Абхазии и Южной Осетии, поддержать призыв Генеральной ассамблеи ООН вернуть беженцев, начать реальный переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта, и Армения стала бы добрым соседом и партнером соседних стран. Для это нужно совсем немного – пересмотреть события последних ста лет не с точки исторического патриотизма, а реальной и здравой политики.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»