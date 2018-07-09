Четыре километра к свободе: как спасают детей из пещеры в Таиланде 6 9.07.2018, 13:52

2,849

Фото: EPA

Подробности операции в Кхао Луанг.

В воскресенье, 8 июля, началась спасательная операция в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, где с 23 июня оставались отрезанными от мира 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер, пишет НВ.

В результате первой части операции четверых детей удалось эвакуировать из затопленной пещеры. Их доставили в госпиталь, где медики оценили состояние здоровья спасенных как хорошее.

"После 16 дней [проведенных подростками в пещере] сегодня наступил день, которого мы так ждали – мы снова увидели Диких кабанов [название детской футбольной команды] вживую", - заявил после спасения первой группы юношей Наронгсак Осоттанакорн, руководитель операции.

Остальных участников команды спасатели надеются доставить на поверхность в несколько этапов в течение ближайших дней.

По состоянию на 12:00 (киевское время) понедельника, 9 июля, дайверы уже отправились за второй партией детей.

НВ собрало все подробности о том, как проходит уникальная операция.

Как поднимают детей из пещеры

Главные технические сложности спасения подростковой футбольной команды стали очевидны еще 2 июля, когда детей и их тренера впервые обнаружили в незатопленном участке пещеры Кхао Луанг в четырех километрах от выхода.

Весь этот путь требует наивысшего уровня подготовки даже от опытных дайверов – прежде всего из-за обилия узких мест, где приходится протискиваться ныряльщикам, существенного перепада высот в отдельных участках пещеры, скользкой поверхности ее незатопленных частей, сильного течения и абсолютной темноты внутри.

Риск стал еще более очевиден после того, как 6 июня в ходе подготовки спасательной операции погиб один из военных дайверов Таиланда – он доставлял кислородные баллоны детям и задохнулся на обратном пути.

Видеосъемки наиболее труднодоступных участков пещеры:

Однако 8 июля губернатор района Чианграй и руководитель спасательной операции Наронсак Осоттанакорн заявил, что у спасателей появилось идеальное "окно" в несколько дней для того, чтобы попытаться доставить на поверхность мальчиков, находящихся на глубине 600 метров под землей. Такому решению способствовало улучшение погоды, понижение уровня воды в пещере и удовлетворительное состояние здоровья юношей.

Было решено спасать их в водолазных масках, полностью закрывающих лицо – они упрощают процесс дыхания под водой для неподготовленного дайвера. При этом кислородные баллоны несли на себе ныряльщики, сопровождавшие юношей. Облегчить продвижение по узким темным коридорам затопленной пещеры должна была веревка, протянутая ранее водолазами по всему маршруту.

Температура воды в затопленной пещере составляет около 22-26 градусов. Одно из самых узких мест, которое приходится преодолевать детям и дайверам – всего лишь 40 см в ширину. Кроме того, на их пути немало резких спусков и подъемов.

В непосредственном процессе спасения первых четырех детей участвовали 18 дайверов – 13 иностранных и 5 тайских. В целом же в подготовке операции были задействованы 90 ныряльщиков, из которых 40 – "морские котики" военных сил Таиланда, а остальные 50 – лучшие аквалангисты со всего мира.

Как заявил впоследствии Осоттанакорн, первый этап спасения подростков прошел даже лучше и быстрее, чем ожидалось – в частности благодаря тому, что в отдельных участках пещеры уровень воды снизился до проходимого уровня. По его словам, первыми было решено спасать наиболее выносливых и подготовленных ребят.

Как только дайверы и четверо подростков наконец достигли поверхности, ныряльщики крепко обняли только что спасенных ими мальчиков, сообщает The Guardian.

Фото: EPA

Министр внутренних дел Таиланда сообщил, что остальных детей будут спасать те же 18 дайверов, которым уже удалось безопасно провести к выходу первую группу мальчиков. В связи с тем, что ныряльщикам необходим отдых, а вглубь пещеры постоянно приходится доставлять новые запасы кислородных баллонов, перерыв между этапами спасательной операции составляет около 10-20 часов.

Состояние спасенных

Как рассказали западным журналистам родители попавших в ловушку детей, им не сообщали заранее о том, кого именно из подростков будут спасать первыми.

Ранее спасатели отмечали, что очередность будет определяться в том числе психологами и медиками, которым удалось добраться до футбольной команды и оценить воочию состояние мальчиков.

Сомбун Сомпьянгияй, отец одного из юношей, сообщил агентству Reuters, что первыми было решено вызволять "наиболее крепких" детей, за которыми должны последовать остальные. Он также добавил, что семьям сообщили о возможности увидеть детей лишь после их полного медицинского обследования.

Четверо спасенных подростков были доставлены в госпиталь города Чианграй – столицу одноименной провинции и ближайший крупный город к месту происшествия.

Cемьям сообщили о возможности увидеть детей лишь после их полного медицинского обследования

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда заявил, что их здоровью ничего не угрожает.

О хорошем состоянии спасенных сообщила и тайская газета Kom Chad Lek со ссылкой на официального представителя департамента здравоохранения Таиланда. Он также подтвердил, что родственники смогут увидеть мальчиков и поговорить с ними после завершения серии медицинских тестов, однако физический контакт – поцелуи, объятья и прикосновений – будет запрещен до получения результатов анализов.

В частности, медики хотят убедиться, что подростки не инфицированы лептоспирозом либо мелиоидозом, возбудители которых могли быть в грязной воде, затопившей пещеру.

В то же время до сих пор все сообщения о здоровье детей – как спасенных, так и остающихся в пещере, - не вызвали серьезных опасений. Спасатели утверждают, что они находятся в удовлетворительном физическом состоянии и отмечают их психологическую стойкость после двух недель, проведенных в пещере.

Альтернативный план спасения от Илона Маска

В то время как власти Таиланда готовили экстренную операцию по спасению юношеской футбольной команды из пещеры Кхао Луанг, свою помощь предложил известный изобретатель Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX.

6 июля он заявил, что отправит в Таиланд своих инженеров с мощными аккумуляторами производства Tesla Motors, которые могут пригодиться для работы насосов, откачивающих воду из пещеры.

Кроме того, Маск предложил эвакуировать детей из пещеры в небольшой субмарине, которая могла бы избавить подростков от необходимости осваивать оборудование дайверов и сложные техники погружения.

А уже 8 июля Маск продемонстрировал первые испытания прототипа такой субмарины, в том числе преодоление ею узких мест - аналогично участкам тоннелей пещеры. Предполагается, что ребенок может занять место внутри "батискафа", а перемещать его будут два взрослых дайвера.

Корпус экспериментальной подводной капсулы представляет собой пустую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9. Даже если субмарина Маска не понадобится в Таиланде, она может пригодиться в будущем: Маск заявил, что мини-подлодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.