Медведь пришел в «Машеровские домики» под Ивацевичами 9.07.2018, 13:58

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иллюстрационное фото

Появление редкого хищника стало неожиданностью.

Во время весеннего учета глухаря на токах в районе урочища «Машеровские домики» специалисты обнаружены следы жизнедеятельности бурого медведя в виде задиров на деревьях, сообщает сайт национального парка «Беловежская пуща».

Следы обнаружили в мае, а в июне жители деревень Валище и Речки видели самого медведя — примерно в 30-ти километрах от урочища.

По мнению специалистов, медведь мог забрести в «Машеровские домики» из Налибокской пущи или из Полесского радиационно-экологического заповедника. Но то, что он на протяжении 2-х месяцев не уходит из региона, может свидетельствовать о возможном его расселении.

Бурый медведь в Беларуси имеет статус охраняемого вида и занесен в Красную книгу. Это один из самых крупных представителей отряда хищных животных. Средняя масса тела составляет 280 кг. Предпочитает крупные мозаичные хвойные и лиственные спелые насаждения с густой подпологовой порослью. Самцы ведут одиночный образ жизни, самки держатся с разновозрастными медвежатами. Осенью в большинстве случаев залегают в спячку.