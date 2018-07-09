Митрополит Павел: На день рождения мне подарили «Майбах» 9.07.2018, 14:21

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Митрополит Павел

Глава БПЦ выступил на суде.

Глава Белорусской православной церкви рассказал о подаренном ему «Майбахе» в суде над бывшим руководителем издательства Белорусского экзархата Владимиром Грозовым, сообщает nn.by.

Кстати, одна из претензий правоохранители к подсудимому - массовый льготный ввоз автомобилей в страну.

Митрополит Павел заявил, что за последние годы ему неоднократно дарили новые автомобили. Он их передавал монастырям и приходам, но чтобы избежать бюрократии, просто выписывал доверенности.

Отдельно он упомянул, что на свое 65-летие получил «Майбах». Юбилей он праздновал в 2017 году.

По словам митрополита, теперь на него зарегистрированы два автомобиля.

«Майбах» - немецкая компания, наиболее известная благодаря производству роскошных эксклюзивных автомобилей класса «люкс». «Майбах» - одни из самых дорогих автомобилей в мире.

Цена таких автомобилей начинается от $ 110 тысяч за самые простые модели.