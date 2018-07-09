У стен Кремля прошел пикет в поддержку Оюба Титиева 9.07.2018, 14:24

Фото: Виктория Одиссонова / "Новая газета"

Правозащитники вышли на Манежную площадь.

На Манежной площади в Москве задержали правозащитников Светлану Ганнушкину и Олега Орлова, вышедших с одиночными пикетами в поддержку арестованного в Чечне главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщает «Новая газета».

Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты «Свободу Оюбу Титиеву!». Правозащитники уверены, что Титиев арестован по политическим мотивам, а дело против него сфальсифицировано.

После короткого разговора полиция задержала правозащитников и повезла в ОВД «Китай-город», где на них собираются составить протокол за нарушение установленного порядка проведения акции.