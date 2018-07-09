Если бы Минск основали 750 миллионов лет назад, он был бы на берегу океана 9.07.2018, 14:52

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Ученый Ян Вебстер создал интерактивный глобус.

Сайт Dinosaur Pictures запустил интерактивный глобус, на котором можно посмотреть очертания континентов миллионы лет назад с наложенными на них пределами современных государств, а также отыскать свой город, передает «Радыё Свабода».

Ученые не знают точно, где были континенты миллионы лет назад, но компьютерное моделирование позволяет приблизительно просчитать, как менялись очертания континентов. Интерактивный глобус создал ученый Ян Вебсте, работающий на компанию Asterank, что составляет базы данных о астероидах.

По неизвестным причинам на виртуальном глобусе не обозначены границы Беларуси и Украины, но можно отыскать отдельные белорусские города: Минск, Бобруйск, Хойники.

В настоящее время Беларусь находится на равнине - на западе Восточноевропейской платформы - и не имеет выхода к морю. Но так было не всегда.

Земная кора состоит из плит, которые движутся с течением времени, могут наползать друг на друга (тогда образуются горы и океанические впадины) или расползаться (тогда образуется новая океаническая кора). Было даже такое, что все континенты соединялись в один. Из-за этих процессов, которые называют тектоническими, еще 20 млн лет назад Крым был островом, Британия была частью Европы, а на месте Флориды были разве отдельные острова.

Согласно модели, использованной на сайте Dinosaur Pictures, 35 млн лет назад Хойники были бы на берегу огромного озера, что тянулось до украинского города Днепра. 50 млн лет назад половина белорусских городов оказалась бы под водой, хотя 66 млн лет назад, когда вымерли динозавры, потопы угрожали бы только Гродно. 90 млн лет назад под водой было Полесье. До появления рептилий место, где сейчас стоит Минск, было почти всегда на берегу океана.