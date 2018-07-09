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Правительство РФ готовит рекордное изъятие валюты из экономики

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  • 9.07.2018, 14:51
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Это следует из постановления Министерства финансов.

Основой финансовой политики российского правительства на ближайшие три года станет масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. На скупку долларов, евро и фунтов стерлингов для резервов с 2019 по 2021 год будет потрачено суммарно 8,518 триллиона рублей - в 2,2 раза больше, чем на реализацию нового майского указа Владимира Путина, предполагающего ускорение экономики, борьбу с бедностью и повышение качества жизни (3,9 трлн рублей), пишет finanz.ru.

Такие параметры государственных финансов Минфин заложил в "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2019-21 гг.

В рамках бюджетного правила с февраля 2017 года правительство с помощью ЦБ скупает на бирже валюту на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые получает от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

В прошлом году на эти цели ушло 900 млрд рублей, в текущем - запланировано 2,74 трлн рублей, а в следующем - 3,42 трлн рублей. При неизменном курсе суммарно за 2019-21 гг Минфин сможет купить еще около 130 млрд долларов в дополнение к 10,6 млрд долларов за прошлый год и 28,3 млрд, приобретенных за январь-май текущего.

Скупка валюты станет второй крупнейшей статьй расходов бюджета, превысив траты как на оборону (2 трлн рублей), так и на полицию (2,8 трлн рублей) и уступая лишь ассигнованиям на социальную политику (4,6 трлн рублей).

План на ближайшие три года подразумевает изъятие из оборота около 2/3 чистого притока валюты по счету текущих операций, следует из материалов Минфина.

Это, как объясняет ведомство, "снизит чувствительность курсовых колебаний к динамике цен на нефть": валюта уходит с рынка в резервы, ее доступность для бизнеса и населения падает, а курс доллара не снижается даже в условиях взлетевших до 3-летних рекордов цен на нефть.

Слабый рубль и низкая доступность валюты на рынке ограничат возможности населения и бизнеса закупать импорт: его объемы к 2021 году хотя и вырастут с 281 до 321 млрд долларов в год, все же останутся на 149 млрд долларов, или 31% ниже уровней докризисного 2013 года.

Без бюджетного правила при нынешних нефтяных котировках около 75-80 долларов за баррель Brent рубль мог бы укрепится до 45-50 за доллар, следует из расчетов Минфина. Однако такое развитие событий имело бы нежелательные последствия, считает ведомство: это "снижение конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей и промышленных предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынке", а также "непропорциональное расширение сектора услуг".

Скупка валюты и политика слабого рубля "фактически устраняет и первопричину "голландской болезни", считает Минфин: "такая конструкция макроэкономической политики создает условия для развития конкурентоспособных ненефтегазовых производств, благодаря существенному снижению зависимости их финансовых результатов от цен на нефть и локализации влияния нефтяных шоков в нефтегазовом секторе".

Бюджетное правило должно работать и в обратную сторону, напоминает ведомство: при падении нефти ниже 40 долларов валюта будет будет продаваться из резервов для поддержки рубля. Впрочем, в этих операциях есть и существенная разница, напоминают аналитики Райффайзебанка: Минфин скупает валюту на рынке за "живые рубли", собранные с налогоплательщиков, а продает - центробанку, вне рынка, внутренней проводкой. В результате валюта остается в резервах, меняя лишь формального собственника - с Минфина на ЦБ, который для ее покупки проводит эмиссию рублей, печатая для бюджета нужную сумму по курсу.

В результате таких операций с Резервным фондом ЦБ за три года напечатал для бюджета больше 5 триллионов рублей.


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