Это вам не гол забить 1 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

9.07.2018, 15:04

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Вот такой «футбол».

Конечно, весь футбольный мир следит за Чемпионатом мира по футболу. Но есть люди, которые следят за беспримерным подвигом неизвестных нам людей – это спасатели, которые осуществляют невероятную по сложности операцию – освобождением из подземного плена тайскую футбольную команду детей от 11 до 16 лет. У меня в детстве была любимая книжка спелеолога, по-моему, француза Норбера Кастеры.

Я с замиранием сердца смотрел на черно-белые фотографии, где он демонстрировал красоты подземного мира, но не только красоты, но и ужасы: узкие проходы, заканчивающиеся бутылочным горлом, в котором он обнаружил скелеты несчастных, кто так и не смог дать из этого бутылочного горла задний ход, — мешал рюкзак.

Завалы, затопления. Ужасы есть, но есть и отважные спасатели, которые придумали, как провести детей по полностью заполненным водой узким коридорам. Пару дней назад писали, что операция по спасению может занять несколько месяцев, потом погиб один из спасателей. И вот 50 иностранных и 40 таиландских спасателей-героев уже вытащили четверых детей.

Сейчас у них пауза, а дальше — я не знал этого нюанса, как далеко эти дети вошли в пещеру — им, чтобы выйти, нужно преодолеть четыре километра узких проходов и тоннелей, заполненных из –за дождей водой. Детей научили пользоваться аквалангами. А тех, кого вытаскивают, сопровождают два профессиональных дайвера. Вот такой футбол. Это вам не гол забить.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»