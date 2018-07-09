закрыть
9 июля 2018, понедельник, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Это вам не гол забить

1
  • Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»
  • 9.07.2018, 15:04
  • 1,916
Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

Вот такой «футбол».

Конечно, весь футбольный мир следит за Чемпионатом мира по футболу. Но есть люди, которые следят за беспримерным подвигом неизвестных нам людей – это спасатели, которые осуществляют невероятную по сложности операцию – освобождением из подземного плена тайскую футбольную команду детей от 11 до 16 лет. У меня в детстве была любимая книжка спелеолога, по-моему, француза Норбера Кастеры.

Я с замиранием сердца смотрел на черно-белые фотографии, где он демонстрировал красоты подземного мира, но не только красоты, но и ужасы: узкие проходы, заканчивающиеся бутылочным горлом, в котором он обнаружил скелеты несчастных, кто так и не смог дать из этого бутылочного горла задний ход, — мешал рюкзак.

Завалы, затопления. Ужасы есть, но есть и отважные спасатели, которые придумали, как провести детей по полностью заполненным водой узким коридорам. Пару дней назад писали, что операция по спасению может занять несколько месяцев, потом погиб один из спасателей. И вот 50 иностранных и 40 таиландских спасателей-героев уже вытащили четверых детей.

Сейчас у них пауза, а дальше — я не знал этого нюанса, как далеко эти дети вошли в пещеру — им, чтобы выйти, нужно преодолеть четыре километра узких проходов и тоннелей, заполненных из –за дождей водой. Детей научили пользоваться аквалангами. А тех, кого вытаскивают, сопровождают два профессиональных дайвера. Вот такой футбол. Это вам не гол забить.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко