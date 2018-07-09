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Премьер Испании и глава правительства Каталонии впервые встретились в Мадриде

  • 9.07.2018, 15:23
Фото: Blazquez Dominguez/Getty Images

Педро Санчес занял менее жесткую позицию по Каталонии, чем его предшественник.

Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился в понедельник с главой правительства Каталонии Кимом Торрой. Как пишет «Европейская правда», об этом Санчес сообщил в Twitter.

"Мы начали встречу и решили сделать шаг вперед, чтобы вернуть нормальное отношение в Испании к Конституции и с уверенностью в том, что институциональный диалог открывает пути для взаимопонимания", - написал Санчес.

Это первая встреча Санчеса и Торры после того, как они получили свои должности. Они встречаются в резиденции премьера в Мадриде.

Санчес занял менее жесткую позицию по Каталонии, чем его предшественник Мариано Рахой, но предупредил, что решительно выступает против любого референдума о независимости или попытки отделения.

Недавно он разрешил перевести каталонских сепаратистских лидеров, находящихся в тюрьмах, ближе к дому, однако в понедельник другие уступки вряд ли будут объявлены.

Напомним, 2 июня новое правительство Каталонии приняло присягу, автоматически закончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

В своей первой речи на посту главы женералитета Ким Торра заявил о намерениях работать во исполнение воли избирателей, проголосовавших на референдуме за независимую Каталонию в форме республики.

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что его правительство займет менее конфронтационную позицию по отношению каталонских сепаратистов, оставаясь при этом против независимости региона.


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