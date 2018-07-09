Трамп оставляет для Путина два варианта 1 9.07.2018, 15:35

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Подготовка к саммиту в Хельсинки уже отозвалась на востоке Украины.

Относительное затишье со стороны российских оккупационных войск на Донбассе объясняется двумя факторами - проведение чемпионата мира по футболу и встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Переговоры американского и российского президентов будут ключевым моментом, который определит дальнейшие действия россиян на Донбассе. Такое мнение "Апострофу" высказал координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп Украины Дмитрий Тымчук:

- На данный момент у Путина есть несколько факторов, при которых эскалация на Донбассе не играет ему на руки. Ему необходимо сделать эту паузу, чтобы решить ряд тактических и стратегических проблем.

Тактический вопрос – это, прежде всего, закончить чемпионат мира по футболу. Мы видим, что Россия получила от этого чемпионата даже больше, чем желала, то есть показала привлекательность, показала то, что она – не какой-то там зверь, а государство с человеческим лицом. Мы видим, какая информационная кампания все это сопровождает, в том числе с участием иностранных СМИ. В плане имиджа это мероприятие оказалось даже более успешным, чем в Кремле предполагали изначально.

Стратегический вопрос – это встреча Путина с Трампом, в преддверии которой ему необходимо пойти на определенные шаги и показать себя. На этой встрече будут обговариваться вопросы Украины. И, понимая импульсивность Трампа, Путину необходимо, чтобы накануне встречи не было каких-либо сообщений об эскалации, о каких-либо активных действиях российских войск на Донбассе.

Путин рассчитывает, что после небольшого затишья, которое, очевидно, продлится до 16 июля, вопрос Украины не будет стоять столь остро в общении с президентом США. А уже по итогам встречи, по итогам договоренностей, по итогам того, что будет услышано от американской стороны, Путин будет делать выводы и давать дальнейшие распоряжения относительно действий российских оккупационных войск на Донбассе.

Эта встреча будет ключевым моментом, который определит дальнейшие действия россиян на Донбассе.

При этом я не исключаю, что Путин может значительно ослабить российское присутствие на Донбассе. Учитывая, как Трамп лихо повел себя в решении вопроса с КНДР при том градусе напряженности, который был в отношениях США–Северная Корея на протяжении многих лет, а уже сегодня КНДР готова к шагам, которые еще вчера казались невозможными в плане ядерного разоружения, то я не исключаю, что и в общении с Путиным могут быть моменты, которые повлияют на решение Кремля в плане поведения на Донбассе.

Но пока мы не можем предположить, что Трамп предложит Путину, будет ли он его шантажировать. То есть какие могут быть условия торга. Поэтому теоретически можно допустить, что Путин после встречи с Трампом может сильно ослабить свое присутствие в Украине. Но это из категории гадания на кофейной гуще.