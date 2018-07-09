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Активист из Гродно: Я должен что-то изменить в стране для своих детей и внуков

  • 9.07.2018, 15:52

Перформансом на 3 июля жители Гродно хотели показать, что в стране есть смелые люди.

В Гродно своими впечатлениями от проведенной 3 июля акции с «Радыё Рацыя» поделились активисты Николай Соляник и Александр Лаврентьев.

Попытка проведения перфоманса стоилa им брутального задержания неизвестными у дома одного из активистов. Желание встретиться с журналистами Александр Лаврентьев пояснил следующим образом:

- Во-первых, рассказать о событиях, которые с нами происходили. Во-вторых, после освобождения обсудить, как прошел в стране парад. Например, в регионах вышли человек-"суперфосфат", человек-"кирпич", еще много очень интересных персонажей, которые просто были смешными. У нас, если отбросить плакат, то можно было бы отразить белорусскую суть - это же день освобождения Минска. Были освобожденные пленники и т.д., те же самые узники, которые вышли на парад сказать «спасибо».

Как заметил Александр Лаврентьев, судили его тайно. Не позволив пригласить свидетелей и использовать видеоматериалы в ходе рассмотрения административного деле, которые доказали бы его невиновность. Не вызывает у Николая Соляника сомнений то, что действия "людей в штатском", которые задержали и отвезли их в изолятор, были незаконными:

- Хотели показать жителям Гродно в которой мы стране живем. Я считаю, что совершил очень большую ошибку в 1994, когда я, и такие как я, выбрали эту власть. Я голосовал за эту власть, и больше всего проблем от нее имеют те люди, которые ее выбирали. Мне просто обидно и я должен для своих детей, внуков что-то сделать, что-то изменить, исправить свою ошибку.

По словам активистов, целью акции было показать белорусам, что есть те, кто не боится милиции и судов. Прежде всего надо показать людям свою позицию в отношении бесправия граждан Беларуси. Акция, которая даже не началась, приобрела большой резонанс в СМИ, а потому она получилась, полагают активисты Николай Соляник и Александр Лаврентьев.


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