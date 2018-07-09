По делу Коржича будут судить только сержантов 3 9.07.2018, 16:32

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Фото: «Радыё Свабода»

Генеральная прокуратура проигнорировала требованиям матери погибшего солдата направить дело на доследование.

Суд может начаться в августе, передает «Радыё Свабода». В конце июня Следственный комитет направил материалы дела о смерти солдата срочной службы Александра Коржича в Генеральную прокуратуру. Это произошло через девять месяцев после того, как СК официально сообщил о суициде.

Количество фигурантов дела сократилось до трех сержантов

«В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не выявлено, - рассказывала журналистам официальный представитель УСК Минской области Татьяна Белоноговa 5 октября, через два дня после обнаружения тела солдата. - Данные, полученные в результате первоначальных мероприятий, позволяют рассматривать в качестве основной версии суицид. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза».

О суициде сразу же заявили и в Министерстве обороны. Однако уже через пять дней Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения уставных правил между военнослужащими, ставшие причиной тяжелых последствий». А потом об истории Коржича узнали в администрации правителя, а матери погибшего солдата позвонила пресс-секретарь Лукашенко.

Артур Вирбал

Задержали более десяти военных, среди которых два офицера и сержанта. Первоначально все они обвинялись в злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. О том, что в деле о смерти Александра Коржича есть формулировка «доведение до самоубийства», стало известно только в апреле. Но на то время среди обвиняемых по нему не осталось ни офицеров, ни прапорщика Артура Вирбала.

«Вирбал обвиняется в том, что фактически пользовался банковской карточкой Коржича, - рассказал руководитель Главного следственного управления СК Олег Шендерович. - Однако эти действия не находятся в связи со смертью, расследование его уголовного дела продолжается. То же самое и с Сукoвенкo, его дело выделено в отдельное производство».

Во время расследования смерти Александра Коржича количество фигурантов дела фактически сократилось до трех сержантов. Еще одного задержанного офицера отпустили всего через несколько дней.

Александр Коржич (слева)

Жена прапорщика: «Мой муж ни в чем не виноват»

Жена Павла Суковенко, единственного офицера, который был фигурантом дела Коржича (командира роты, в которой служил Коржич), рассказала, что о сроках завершения расследования они с мужем не знают.

«Дело мужа выведено в отдельное делопроизводство, - говорит Маргарита Суковенко. - Пока по нему никакой информации нет. Наше дело пока стоит на месте. Я жду, когда что-то станет известно. Про дело о смерти солдата (Александра Коржича. - Прим.) у меня нет никакой информации».

По ее словам, последнее какое-то движение в деле Павла Сукавенки было месяц назад. Теперь он ждет передачи его материалов в прокуратуру.

Жена Артура Вирбала, который был прапорщиком в части Коржича и у которого после смерти солдата нашли его пластиковую карточку, признается, что перестала общаться с мужем. Однако по-прежнему считает его невиновным.

«У меня не получилось с ним увидеться за это время. И мы вообще больше не общаемся, - говорит Анастасия Вирбал. - В начале после задержания мы переписывались, но потом перестали. Причина этому личная, я не буду о ней говорить. Это не связано с делом Коржича (по некоторым сведениям, именно Артур Вирбал приводил женщин на территорию части, о чем Александр Коржич рассказывал своей матери. - Прим.). На процесс меня, видимо, позовут. Но разговаривать с ним (мужем — Прим.) я пока не буду никак. С адвокатом мужа я тоже больше не общаюсь. Знаю только, что вины своей муж не признает. Я тоже считаю, что он невиновен. Я жила с ним и знаю, как он относился к солдатам. Такого, в чем его обвиняют, быть не могло. Возможно, он мог одолжить деньги. Все мы люди, это жизнь. Разные бывают ситуации. Но чтобы забирать их, то такого быть не могло».

Дата суда над Артуром Вирбалом также пока неизвестна. Вероятно, его и Павла Суковенко будут судить в Борисовском районном суде, где уже прошло несколько процессов по делам о дедовщине в Печах.

Светлана Коржич

Мать Коржича: «Хочу, чтобы наказали всех»

Мать погибшего солдата Светлана Коржич категорически не согласна с тем, что судить за его смерть будут только нескольких сержантов.

«Я хочу, чтобы наказали всех виновных, а не только сержантов, - говорит Светлана Коржич. - Чтобы руководство части также ответила за смерть сына. Они все знали о том, что там происходит».

Не согласна Светлана Коржич и с формулировкой «доведение до самоубийства». Она настаивает, что Александра Коржича убили сослуживцы. В качестве доказательств показывает посмертными фотографии тела сына, на которых видны множественные повреждения, в том числе полосы на запястье.

«Мне сказали, что все это посмертные повреждения, - говорит Светлана Коржич. - Что они появились на теле сына уже после смерти. Так было написано в тексте первой экспертизы, то же в тексте экспертизы, которую делали после эксгумации».

Родные Александра Коржича сфотографировали повреждения на его теле перед погребением. Однако эти фотографии в материалы дела не включены. Мать погибшего солдата по-прежнему надеется на личную встречу с Лукашенко перед началом суда. Она считает, что правитель может помочь ей добиться нового расследования.

Дело о гибели Александра Коржича будет рассматривать Минский областной суд. Дата начала процесса пока неизвестна.