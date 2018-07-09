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Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о мире

  • 9.07.2018, 16:19

Страны восстанавливают дипломатические и торговые связи.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки в понедельник, 9 июля, подписали в Асмэре совместную декларацию о мире. Глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега написал в Twitter о планируемом "тесном сотрудничестве по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам, а также по вопросам безопасности", передает dw.com.

По словам Ареги, Эритрея и Эфиопия выполнят решение по границе и восстановят торговые и дипломатические связи. Государства намерены возместить упущенные возможности и считают ключевым элементом будущих отношений "интересы и стремления" своих народов, подчеркнул он.

Представители двух стран также подписали соглашения об открытии посольств в столицах и возобновлении авиасообщения. Не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

Переговоры о завершении пограничного конфликта

Накануне эфиопский премьер-министр прилетел в столицу Эритреи Асмэру на первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами, который длится с 1998 года. Абий Ахмед инициировал мирные переговоры с соседним государством после вступления в должность в апреле 2018 года.

В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня. Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли около 80 тысяч человек. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии. В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.


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