Посол Израиля: Белорусская земля полна интересными символами для еврейского народа 9.07.2018, 16:28

АЛОН ШОГАМ

ФОТО: JEWISHKZ.COM

Беларусь может стать местом паломничества израильских туристов.

У Беларуси и Израиля есть большие перспективы в развитии сотрудничества в сфере туризма, заявил посол Израиля Алон Шогам на пресс-конференции в понедельник в Минске, сообщает interfax.by.

"Я думаю, что израильский туризм сюда будет увеличиваться из года в год, и надеюсь, что будет довольно серьезный поток в ближайшие 5-10 лет", - сказал Шогам.

По его мнению, очевидны две сферы туризма граждан Израиля в Беларусь. Первая – светский туризм, когда "люди просто хотят побыть в лесу или возле воды, которой у нас немного, и которые они помнят со своего детства".

Второй связан с еврейским наследием, историей и религией. Посол заметил, что "белорусская земля полна интересными символами для еврейского народа". "Очень интересно израильскому туристу, особенно набожному, ознакомиться со своими корнями. Это могут быть находящиеся здесь могилы наших раввинов, людей, погибших по Второй мировой войне…", - уточнил дипломат.

Он напомнил, что между Израилем и Беларусью заключено соглашение о безвизовом режиме, и люди "хорошо используют эту возможность".

Среди других сфер сотрудничества Шогам отметил АПК и IT-сектор. Последняя, в частности, уже обеспечила существенный прирост товарооборота двух стран в минувшем году.