Жители квартала возле Ботанического сада вышли на стихийный митинг 9.07.2018, 16:46

Минчане возмущены предстоящим уплотнением.

Сегодня началось общественное обсуждение реконструкции квартала возле Ботанического сада в Минске, где градостроители собираются построить многофункциональный комплекс, гостиницу и лечебно-оздоровительный центр, пишет onliner.by. Последний, согласно планам, должен появиться во дворе жилых домов, расположенных на пересечении проспекта Независимости и ул. Сурганова. Новость об этом взбудоражила жильцов. В воскресенье десятки человек собрались возле боксовых гаражей, которые определены под снос, чтобы обсудить предстоящее уплотнение двора, поделиться возмущением друг с другом и выработать дальнейший план действий.

На собрании жильцов присутствовало больше полусотни человек. 11 июля они собираются посетить презентацию проекта, где будут собирать подписи под письмом с замечаниями и предложениями по проекту, а также задавать архитекторам и представителям администрации наболевшие вопросы.

— Судя по схемам, пятно застройки нового медцентра как раз закончится под окнами нашей квартиры, — делится возмущением Оксана, жительница 76-го дома по проспекту Независимости. — И такая же ситуация у жителей двух первых подъездов. Многолетние деревья, которыми засажен двор, судя по плану, будут вырублены. От крыльца подъезда до территории медицинского центра останется около 15 метров! По сути, нам оставят только лавочку и цветник.

— Если сейчас деревья со стороны двора компенсируют жильцам урон от шумного и загазованного проспекта, то очень скоро на месте этих деревьев вырастет медицинский центр, а перед ним будут запаркованы автомобили его посетителей. Власти прикрываются тем, что у нас рядом Ботанический сад и парк Челюскинцев. Но если исходить из этой логики, то и реабилитационный центр у нас тоже под боком — на Макаенка, 17, — уверена женщина.

Непонятно жильцам и то, как будет решен вопрос с заездом крупной строительной техники во время возведения медцентра и какие ограничения это повлечет для жильцов, пожарных машин и карет скорой помощи. Жители двора убеждены, что с появлением медцентра усугубится ситуация с парковками, которых и сейчас не хватает.

— Первомайский район, как всегда, забывает о проблеме парковок, считая, что на каждый минский подъезд приходится по одному «москвичу», — продолжает Оксана. — Владельцы боксовых гаражей возмущены тем, что их имущество пойдет под снос. У многих эти гаражи вписаны в ордеры о получении квартиры. В этих гаражах хранится около 50 автомобилей, которые останутся без машино-мест, если проект будет реализован. Вместе с медцентром во дворе появятся еще десятки автомобилей его посетителей. Добавьте к этому те автомобили, которым сейчас не хватает места на стоянке во дворе, и ситуация выйдет патовая. Мы намерены бороться, мы будем отстаивать свой двор.

Общественное обсуждение уплотнения застройки в границах пр. Независимости, ул. Сурганова и территории Ботанического сада будет проходить с 9 июля по 2 августа. Кроме медицинского центра, здесь планируют построить гостиницу, многофункциональный центр и ряд других объектов, о которых подробнее можно прочитать по ссылке. Презентация проекта состоится 11 июля в 18:00 в актовом зале администрации Первомайского района (пер. К. Чорного, д. 5), а замечания и предложения можно направлять на электронный адрес реrv.arhit@minsk.gоv.by.