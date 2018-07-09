закрыть
9 июля 2018, понедельник, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Таиланде из пещеры спасли пятого подростка

1
  • 9.07.2018, 16:39
Фото: Reuters

О спасении еще одного участника юношеской футбольной команды сообщил телеканал CNN.

В Таиланде спасателям удалось спасти еще одного, уже пятого подростка из группы юных футболистов, заблокированных в подтопленной пещере на севере страны. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на члена команды спасателей, находящихся у входа в пещеру. Официального подтверждения пока нет. Вторая часть операции по вызволению подростков началась утром в понедельник после 12-часового перерыва, сообщает dw.com.

Как сообщил ранее губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, водолазы находятся в пещере на пути к остающимся там восьми юношам и их тренеру. По словам руководителя спасательной операции, уровень воды в частично подтопленной пещере значительно снизился, погода в районе хорошая, поэтому вторая часть операции началась раньше, чем было запланировано.

В первый день операции спасены четверо подростков

В воскресенье, 8 июля, из пещеры Кхао Луанг были эвакуированы четверо юных футболистов. Родители спортсменов были предупреждены о рисках, связанных со спасательной операцией.

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода около 4 километров. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко