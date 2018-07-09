В Таиланде из пещеры спасли пятого подростка 1 9.07.2018, 16:39

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О спасении еще одного участника юношеской футбольной команды сообщил телеканал CNN.

В Таиланде спасателям удалось спасти еще одного, уже пятого подростка из группы юных футболистов, заблокированных в подтопленной пещере на севере страны. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на члена команды спасателей, находящихся у входа в пещеру. Официального подтверждения пока нет. Вторая часть операции по вызволению подростков началась утром в понедельник после 12-часового перерыва, сообщает dw.com.

Как сообщил ранее губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, водолазы находятся в пещере на пути к остающимся там восьми юношам и их тренеру. По словам руководителя спасательной операции, уровень воды в частично подтопленной пещере значительно снизился, погода в районе хорошая, поэтому вторая часть операции началась раньше, чем было запланировано.

В первый день операции спасены четверо подростков

В воскресенье, 8 июля, из пещеры Кхао Луанг были эвакуированы четверо юных футболистов. Родители спортсменов были предупреждены о рисках, связанных со спасательной операцией.

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода около 4 километров. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.