Андрей Санников: Эти «деятели» грубо попирают мои права болельщика со стажем 3 9.07.2018, 16:43

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Андрей Санников

Чиновники ФИФА аж светятся от счастья в компании с настоящим преступником.

«Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его фразу «Слава Украине!», произнесенную после выхода хорватской команды в полуфинал чемпионата мира-2018, а могли дисквалифицировать на полуфинал», - пишет в «Фейсбуке» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Они совсем охренели там?

Может, ФБР пора заняться и нынешним составом ФИФА, особенно ее президентом Джанни Инфантино, который поддержал преступное решение о проведении ЧМ2018 в России. Надоели уже мерзавцы во главе международных федераций, которые ублажают диктаторов и гадят спорту.

Из-за горячего поклонника Лукашенко Рене Файзеля (МФХЛ) я не смотрел чемпионат по хоккею, который он привез в Минск.

Из-за любителя Путина я не смотрю футбольный чемпионат. Эти деятели грубо попирают мои права болельщика со стажем. Нагло демонстрируют свое пренебрежение нормами приличия, откровенно занимаются политикой, за деньги, как показали расследования, за большие деньги, а чуть что – кричат «спорт вне политики»!

Неужели не найдется никого, кто поставит зарвавшихся функционеров на место хотя бы в этом случае с Домагоем Видой? Неужели ни одна приличная федерация не потребует разогнать дисциплинарный комитет. Вида, который не совершил ничего против правил ФИФА, уже оправдываться стал, боясь пропустить полуфинал и не чувствуя поддержки.

А самодовольные чиновники ФИФА аж светятся от счастья в компании с настоящим преступником».