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Мариуш Антонович: Россия боится миссии Литвы в Сибири

  • 9.07.2018, 16:59
Мариуш Антонович
Фото: Joanna Bożerodska

Литовская сторона должна ответить на вызов со стороны РФ.

Россия приняла решение запретить проведение экспедиции «Миссия – Сибирь» к местам захоронения литовских ссыльных в России. Мотив российского посольства – литовская сторона якобы создает искусственные препятствия, которые мешают присматривать за советскими могилами и монументами. Какая подоплека на самом деле скрывается за решением Кремля? На вопрос Charter97.org рассказал литовский политолог Мариуш Антонович.

- Каково ваше мнение по поводу запрета российскими властями въезда на территорию Российской Федерации участников экспедиции «Миссия – Сибирь»?

- Нынешняя экспедиция «Миссия – Сибирь» должна была стать 17-ой по счету, ранее у Кремля также было достаточно причин и поводов чтобы запретить миссию. Что касается нынешнего решения Москвы, по моему мнению, ключевыми оказались следующие факторы: во-первых, Россия предпринимает гигантские усилия, чтобы добиться снятия санкций на общеевропейском уровне. Особенно большие надежды Россия возлагает на председательство Австрии в Европейском Содружестве и склонное к популизму правительство Италии. Прекрасно известно, что Литва является одним из самых больших сторонников заморозки политических отношений с Кремлем и санкций, направленных против Российской Федерации именно за военные действия в Украине.

Мне хотелось бы обратить внимание, что российский МИД свое решение обосновал отсутствием «двустороннего межправительственного соглашения о местах захоронения жертв войн и репрессий». То есть, де-факто таким образом МИД РФ утверждает, что Россия дает разрешение Литве ухаживать и приводить в порядок места захоронения гражданских, а вот Литва бойкотирует попытки РФ присматривать за местами захоронений советских солдат. В свою очередь, это по мнению Москвы означает, что Литва является «русофобской страной», мнение которой по вопросу России и российской политики является иррациональным.

Во-вторых, в нынешнем году Литва в первый раз за всю историю «Миссия – Сибирь» решила направить в Россию не одну, а две экспедиции. К тому же были планы о том, чтобы проект вышел на международный уровень – к участию в нем планировалось пригласить Польшу, возможно, другие балтийские страны. Более чем правдоподобно, что в Москве решили: Литва заработает на этом слишком большие политические дивиденды, а проект чересчур расширяется и таким образом может оказать слишком «негативное» влияние на «историческую правду» о прошлом, которую создает на территории России Кремль.

Я почти уверен, что среди литовских политиков или других общественных деятелей поднимутся голоса, что, возможно, Литва слишком далеко зашла в своем жестком отношении к России, поэтому Кремль рушит «наши инициативы». К сожалению, именно такая логика прячется за каждой провокацией Москвы по отношению к Литве.

- Почему целью для российской провокации, направленной против Литвы, стала именно «Миссия – Сибирь»?

- Именно потому, что это проект, который действительно обернулся большим успехом. К нему пожелало присоединиться множество людей. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно пройти очень жесткий отбор. В реальности проект продолжается в течении года, так как после возвращения в Литву участники экспедиции навещают, например, учебные заведения, рассказывают школьникам о своем опыте.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что у проекта нет негативных аспектов: в нем не присутствует вообще никакой отрицательной пропаганды по отношению к россиянам, его участники неоднократно говорили о хорошем отношении к ним со стороны местных жителей Сибири.

Проект сам по себе служил рекламой позитивного отношения и уважения к памяти об умерших. Благодаря «Миссии – Сибирь» все литовское общество могло цивилизованным образом справиться с огромной травмой прошлого. Уверен, что запрет со стороны России на проведение «Миссии – Сибирь» окажется резонансным не только в Литве, но и далеко за ее границами.

- Каким может оказаться ответ Литвы?

- Поскольку возможности как литовских дипломатов в России в области культуры, так и российских в той же сфере в Литве являются в нынешний момент довольно скромными, то симметричных ответных действий вряд ли стоит ожидать.

По моему мнению, с литовской стороны продолжиться бойкот плана строительства Дома Москвы в Вильнюсе, возможно, стоит ожидать даже какой-либо реакции со стороны Сейма Литвы в виде резолюции или даже закона.

Однако, по моему мнению, намного более интересным представляется вопрос что предпримут организаторы «Миссия – Сибирь». Очевидно, что с одной стороны, проект в такой форме, как до сих пор, продолжаться не может, с другой стороны, остановка проекта была бы равнозначна признанию его неудачи и слабости Литвы.

Фактически же это означает, что Литва должна ответить на вызов и реактивировать проект в новой форме.


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