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Брестчанка добилась отмены штрафа ГАИ

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  • 9.07.2018, 17:10
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В Бресте водитель не спорила с гаишником и признала вину, но записи камер помогли вернуть уплаченный штраф.

На улице Московской в Бресте инспектор штрафовал 26-летнюю девушку на Peugeot за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. С помощью прокуратуры брестчанка смогла доказать свою невиновность и добилась отмены штрафа, пишет tut.by.

Инцидент произошел в апреле. Девушка ехала на Peugeot по проспекту Республики. На перекрестке она повернула на улицу Московскую: на дополнительной секции светофора, как ей казалось, горела зеленая стрелка. Когда водитель завершила маневр, ее остановил инспектор ГАИ. Он сообщил девушке, что стоп-линию она проехала на красный. Ее оштрафовали за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, девушка признала свою вину и оплатила штраф на месте — 24,5 рубля.

Через некоторое время, проанализировав ситуацию, водитель усомнилась в выводах гаишника. К счастью, на перекрестке, который она пересекала, была установлена наружная камера видеонаблюдения. Девушка обратилась к компании — владельцу камеры и пересмотрела фрагмент со своим участием. Выяснилось, что на Московскую она поворачивала-таки на зеленый! Девушка попросила не удалять запись и написала обращение в городскую прокуратуру.

Штраф в итоге отменили — теперь девушке вернут уплаченную сумму.

«Если есть сомнения в нарушении правил дорожного движения, то лучше не признавать свою вину на месте. Пусть инспектор составляет протокол. Тогда у вас будет возможность реализовать свои права, предусмотренные законом, а инспектор должен будет доказать вашу виновность в совершении правонарушения», — советует старший помощник прокурора Бреста Татьяна Плескач.


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