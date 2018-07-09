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Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании

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  • 9.07.2018, 17:14
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Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.


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