Прогноз или пророчество? Валерий Карбалевич

9.07.2018, 17:28

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Валерий Карбалевич

Угадайте с трех раз...

На совещании в Шкловском районе Лукашенко сделал удивительное признание. Оно оказалось настолько странным, выпадающим из обычного контекста политического пиара, которым переполнено любое публичное выступление Лукашенко, что его пресс-служба гсочла за благо выбросить его из итогового пресс-релиза. Эта реплика проскользнула лишь в сюжете на телеканале ОНТ.

Что же такого сказал А. Лукашенко, что даже его пресс-служба прибегла к цензуре своего шефа? Начал он с обычной банальности, заявив, что региональные власти должны четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве. А дальше последовала феноменальная реплика: «Причина невыполнения одна — смерть». Заявление очень зловещее, особенно на фоне того, что 31 марта нашли повешенным в лесу директора агрохолдинга «Купаловское» Дмитрия Василевского. Агрохолдинг был сформирован как раз на базе сельхозорганизаций Шкловского района.

Затем прозвучала тирада, достойная быть внесенной в анналы творческого наследия Лукашенко: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А, не дай Бог, развяжут еще войну, как в Украине».

Заявление знаменательное во многих смыслах. Прежде всего, А. Лукашенко одним из главных своих достижений на посту считает как раз построение независимого государства. Официальные СМИ всячески подчеркивают, что Лукашенко является отцом белорусской государственности. И вот теперь из слов самого А. Лукашенко выясняется, что никаких особых достижений нет. Оказывается, все так плохо, висит на волоске, что можем провалиться и придется «в состав какого-то государства идти». Панихида по независимости — хороший итог 24-летнего правления.

И к какому же государству А. Лукашенко придется присоединить Беларусь? Угадайте с трех раз...

Как бы эта реплика не стала самооправдывающимся пророчеством. Часто у политиков, как у синоптиков, прогнозы сбываются, только в датах ошибаются.

Следующий сюжет. «Не дай Бог, развяжут еще войну, как в Украине», — говорит А. Лукашенко. А кто развязал эту войну? Кто поддерживает ДНР и ЛНР? Против кого Запад ввел санкции за действия против Украины? Ответ тот же.

Вся прелесть ситуации состоит в том, что только за три дня до этого руководство того самого государства, которое по странному стечению обстоятельств вроде бы является главным союзником, спонсором и защитником нашей страны, в полном составе приезжало в Минск. 19 июня в белорусской столице состоялось заседание Высшего госсовета (ВГС) «союзного государства» Беларуси и России. И лидеры двух стран очень пафосно повествовали о блестящих перспективах отношений между странами.

Обычно один раз в два года заседание ВГС, в состав которого, согласно Уставу «союзного государства», входят президенты, премьеры и спикеры двух палат парламента обеих государств, проходит в Минске. В последний раз оно проходило здесь в 2016 году.

Подобные заседания — это дежурный, формальный ритуал. Никаких серьезных решений на таких саммитах не принимается. Тем не менее раз в два года все российское руководство, бросив все другие дела, приезжает в белорусскую столицу. Смысл этого символического жеста заключается в том, чтобы показать, что РФ по-прежнему рассматривает Беларусь как своего главного союзника. Не удивительно, что А. Лукашенко этому сильно рад. Он заявил журналистам по итогам переговоров: «Наверное, нигде ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим».

Для Беларуси «союзного государства» является удобным механизмом получения российских экономических субсидий. А для России этот институт — важное средство контроля над союзником.

Обычно после очередных бонусов со стороны России в белорусских независимых СМИ обсуждается вопрос: а чем Беларусь заплатит РФ? Дело в том, что Минск платит самим фактом союзничества. Союзники нужны и в мирное время. Но особенно они востребованы во время войны. А именно сейчас Россия ведет довольно острую «холодную войну» с Западом. В такой ситуации за союзничество логично потребовать большую цену. Что и пытается делать А. Лукашенко.

Лукашенко и Путин вели переговоры тет-а-тет во Дворце Независимости не один час, как предполагалось изначально, а два с половиной. Из тех официозно-дипломатических заявлений двух лидеров (все хорошо в двусторонних отношениях, а завтра будет еще лучше) трудно делать выводы о том, решены ли существующие проблемы.

Единственный конкретный итог переговоров — это информация о планах модернизации газопровода, проходящего по территории Беларуси. «Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности, газа в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», — заявил Владимир Путин. Беларусь выигрывает от неизбежного прекращения газового транзита через Украину. В обновление газопровода «Ямал — Европа» до 2020 года будет инвестировано $2,5 млрд, еще $1 млрд вложат в возведение дополнительных хранилищ газа.

А в целом можно констатировать, что сегодня Минск и Москва по-разному видят повестку дня отношений между странами. Прежде всего, Беларусь стремится обеспечить свободный и приоритетный доступ белорусской продукции на российский рынок.

Сейчас идут напряженные переговоры о ценах и условиях поставок российских энергоресурсов в Беларусь с 2020 года. Минск заинтересован в сохранении льготного режима получения нефти и газа.

Беларуси не нравится, что на белорусско-российской границе Москва ввела пограничный контроль. Не решена проблема взаимного признания виз.

Еще одной сложной темой белорусско-российских отношений становится военно-техническое сотрудничество. Россия отказывается поставлять в Беларусь новейшее вооружение (самолеты, ракетные комплексы) даже за деньги. Потому что, во-первых, не очень доверяет союзнику. Во-вторых, Москва хочет таким образом выдавить согласие Минска на размещение своих военных баз на белорусской территории.

Кроме того, в 2020 году заканчивается срок действия соглашения о нахождении в Беларуси двух российских военных объектов под Ганцевичами и Вилейкой. Условия нового соглашения могут стать предметом острых дискуссий между союзниками.

Беларусь не получила очередные транши от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $400 млн. Они должны были поступить в первом квартале 2018 года. Скоро закончится второй квартал, а денег нет. Фонд считает, что белорусская сторона не выполнила все условия кредитной программы.

Со своей стороны, Москва хотела бы от Беларуси большей лояльности, большей поддержки внешней политики России. Поэтому конфликт повесток дня и является сегодня главной проблемой отношений между союзниками.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»