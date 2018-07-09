Латвия нуждается в рабочих руках 9.07.2018, 17:41

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Дефицит рабочих рук особенно сильно ощущается в грузоперевозках и строительстве.

В Латвии в государственном агентстве занятости зарегистрировано свыше 1000 вакансий водителей «дальнобойных» грузовых фур и строителей-бетонщиков, пишет «Газета Слонімская».

Отрасль, сильнее других страдающая от нехватки трудовых ресурсов — строительство. На нее приходится в общей сложности 7000 вакансий для различных специалистов. Требуются монтажники, плотники, отделочники, даже подсобники. Увеличение числа незанятых рабочих мест в отрасли в агентстве замечают вот уже целый год.

Однако уже несколько лет длится дефицит шоферов большегрузных автомобилей. Регулярно востребованы и представители таких профессий, как продавцы и повара.

«В данный момент, конечно, активный строительный сезон в разгаре, и конечно, европейское финансирование во многих проектах, в том числе дорожно-строительных — вот специалисты и востребованы. Если же говорить о водителях грузовых автомашин, то бизнес грузовых автоперевозок тут, в Латвии, достаточно активный, и те специалисты, которые еще и могут ездить за границу Латвии и осуществлять эти перевозки, весьма востребованы», — рассказала директор департамента услуг Государственного агентства занятости Эва Лосане.

Из высококвалифицированных специалистов спрос выше всего на тех, кто связан с информационными технологиями.