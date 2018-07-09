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2 в 1: американец изобрел ванну-гамак

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  • 9.07.2018, 17:48
  • 1,182
Фото: kickstarter

Когда нет возможности принять ванну в помещении, сделайте это на природе – просто натянув ее между деревьями.

Hydro Hammock – это чудо-изобретение Бенджамина Х. Фредерика, который, видимо, очень любит принимать ванну и не готов отказываться от этого удовольствия в путешествиях. А поскольку в отельных номерах часто бывает только душ, мужчина решил найти выход из положения. Так появилась ванна-гамак – самая расслабляющая вещь на свете, пишет «Вокруг света».

В комплекте с Hydro Hammock идет портативная система нагрева, которая работает на природном газе. Она нагревает воду за 30 минут и может поддерживать ее температуру в течение трех часов. Саму воду можно набирать в ближайшем чистом водоеме, будь то озеро, река или море.

Гамак выполнен из эластичной водонепроницаемой ткани и способен выдержать двух взрослых и 190 литров воды (равноценно обычной ванне). В ассортименте модель с двумя слоями ткани, которую можно использовать даже в зимний период. Если поблизости нет деревьев, чтобы повесить гамак, им можно просто застелить яму, вырытую в песке или снегу.


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