Туск не исключил отказа от Brexit после отставки Джонсона
- 9.07.2018, 18:03
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Об этом председатель Европейского совета написал в Twitter.
Вопрос выхода Великобритании из ЕС не исчезнет вместе с ушедшими в отставку министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом и министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
«Политики приходят и уходят, но проблемы, которые они создали для людей, остаются. Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?», — написал Туск в своем Twitter.
Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?— Donald Tusk (@eucopresident) 9 июля 2018 г.
Ранее 9 июля стало известно, что Джонсон покидает британское правительство.
На прошлой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из ЕС. В частности, предлагается создать зоны свободной торговли и составить перечень промышленных товаров и сельхозпродукции, которые не попадут под будущие ограничения. Накануне свой пост из-за разногласий с Мэй покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.
Британия официально покинет Евросоюз в 23:00 29 марта 2019 года. Затем начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.