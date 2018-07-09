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Туск не исключил отказа от Brexit после отставки Джонсона

  • 9.07.2018, 18:03
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Дональд Туск
Фото: PAP

Об этом председатель Европейского совета написал в Twitter.

Вопрос выхода Великобритании из ЕС не исчезнет вместе с ушедшими в отставку министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом и министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Политики приходят и уходят, но проблемы, которые они создали для людей, остаются. Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?», — написал Туск в своем Twitter.

Ранее 9 июля стало известно, что Джонсон покидает британское правительство.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из ЕС. В частности, предлагается создать зоны свободной торговли и составить перечень промышленных товаров и сельхозпродукции, которые не попадут под будущие ограничения. Накануне свой пост из-за разногласий с Мэй покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Британия официально покинет Евросоюз в 23:00 29 марта 2019 года. Затем начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.


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