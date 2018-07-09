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Милиция «зачистила» рынок «Ждановичи»

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  • 9.07.2018, 18:31
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Фото: minsknews.by

К ответственности привлечены четверо иностранцев.

Сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД Минска провели рейдовую отработку территории Торгового дома «Ждановичи».

На предмет легальности пребывания на территории Беларуси было проверено около 40 иностранных граждан, которые работают на рынке.

«По результатам проделанной работы выявлено и задержано четверо иностранцев, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь», – сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


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