Министр обороны Великобритании обвинил РФ в смерти британки от «Новичка» 3 9.07.2018, 18:40

1,727

Гэвин Уильямсон

ФОто: EPA

Гэвин Уильямсон заявил, что «Россия совершила нападение на британской земле».

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил ответственность на Россию за смерть 44-летней британки Дон Стерджесс, которая неделей ранее попала в больницу с симптомами отравления, сообщает Reuters. Власти заявили, что женщина была отравлена нервно-паралитическим агентом "Новичок".

"Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к гибели гражданина Британии", – заявил он.

Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери (вблизи от Солсбери, где в марте этого года были отравлены экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия), 8 июля вечером скончалась в больнице.

Вместе с Стеджесс в больницу попал 45-летний Чарли Роули, который все еще остается в критическом состоянии.

Дон Стержесс и Чарли Роули были госпитализированы 30 июня. 4 июля власти объявили, что пара отравилась "Новичком". Полиция считает, что британская пара могла попасть под воздействие нервно-паралитического отравляющего вещества через "зараженный предмет". Самая высокая концентрация была найдена на их руках. Полиция предполагает, что они держали в руках контейнер или сосуд, в котором перевозили "Новичок".

Полиция считает, что пострадавшие не связаны с отравлением экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а стали случайными жертвами.

Британские власти обвинили российские спецслужбы и Кремль в отравлении Скрипалей. В ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также об ужесточении законодательства в отношении шпионажа.

Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН, поставив вопрос о применении Россией химического оружия на территории королевства, и в Организацию по запрещению химического оружия, чьим членом является Россия. В запросе ОЗХО Великобритания утверждала, что Россия не уничтожила свои запасы химического оружия, что должна была сделать еще 20 лет назад.