Как остановить рост пенсионного возраста в Беларуси? 2 Михаил Пастухов, sn-plus.com

9.07.2018, 18:57

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Почему бы и нам не повторить польский вариант?

В кулуарах власти снова заговорили о повышении пенсионного возраста. На этот раз — для женщин. Не исключено, что после 2022 года выход на пенсию будет установлен на одном уровне для мужчин и женщин — с 63 лет.

Зачем это делается?

Для начала можно пошутить: для пенсионеров наступит время гендерного равенства. В один год родились — в один год и на пенсию. Доживут ли все до «заслуженной пенсии»?

По мнению экспертов, которые обсуждали проблему повышения пенсионного возраста 8 июня в Совете Республики, надо как-то облегчить нагрузку на Фонд социальной защиты населения. Самый простой способ — «попросить» пожилых работников поработать на родное государство еще несколько лет.

В итоге жизнь и здоровье людей становятся разменной монетой для властей. Не хватает денег, значит, можно повысить пенсионный возраст. Тем более, что в европейских странах этот возраст выше, чем у нас. Однако надо принять в расчет то обстоятельство, что уровень жизни там, как и срок жизни, более высокий. Подсчитано, что европейцы после выхода на пенсию живут в среднем 15—20 лет, путешествуют по миру, находят себя в творчестве. У нас же большинство пенсионеров доживают свой век за 10—15 лет (правда, многим женщинам удается прожить еще 20, а то и 30 лет).

Пример Беларуси заразителен?

В тот же день, когда «белорусские мудрецы» высказались за необходимость повышения пенсионного возраста для женщин, в Москве Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России намеревается «в самой короткой перспективе» повысить пенсионный возраст для россиян (для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 63 лет).

Как и в Беларуси, обоснование такого решения дали эксперты. Основной упор они сделали на экономическом эффекте новации: 5,5% от ВВП к 2030 г. и 27,7% — к 2050 г. По их мнению, этот шаг позволит снизить нагрузку на пенсионный фонд и предотвратить сокращение размеров пенсий.

Правда, ряд специалистов говорят о негативных последствиях такого нововведения. Самое главное из них: порядка 40% мужчин и 20% женщин могут не дожить до отдалившейся от них пенсии.

По всей видимости, решение правительства РФ предопределено и скоро начнет претворяться в жизнь. Д. Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста будет осуществляться в рамках соответствующей пенсионной реформы.

Чего ожидать белорусам?

Один из примеров отношения к повышению пенсионного возраста показал на прошлой неделе слесарь-инструментальщик ОАО «Гомелькабель» Анатолий Поплавный. Он считает, что в свои 60 лет заработал пенсию по возрасту и хотел бы ее получить, не дожидаясь полтора года. Свое обращение он адресовал в управление социальной защиты Советского района г.Гомеля. Его главный аргумент состоит в том, что по действующему законодательству нельзя придавать обратную силу актам, которые ухудшают положение людей. Раз он трудился по закону о пенсионном обеспечении 1992 г., то и на пенсию должен выходить по этому закону, имея 25 лет трудового стажа.

Как известно, пенсионный возраст граждан Беларуси был увеличен на основе указа Лукашенко №137 от 11 апреля 2016 г. «О совершенствовании пенсионного обеспечения». Еще раньше началось увеличение страхового стажа. Сейчас он составляет 16,5 лет, а к 2025 г. составит 20 лет. Многие из граждан попали в так называемую «ловушку страхового стажа»: пенсионный возраст наступил, а необходимого стажа для назначения пенсии по возрасту не хватает.

Включение положений президентских указов в действующее пенсионное законодательство не изменило главного, а именно: правоограничительного характера поправок. Это означает, что недопустимо произвольно повышать пенсионный возраст и увеличивать страховой стаж.

Что тогда делать со «стариками»? Они же «поедают» и без того тощий пенсионный фонд, особенно женщины (более 340 женщин Беларуси преодолели планку в 100 лет и не собираются останавливаться на достигнутом. Слабую конкуренцию им составляют около 40 мужчин).

На мой взгляд, повышение возраста не решает проблему с дефицитом пенсионного фонда и низким уровнем пенсий. Здесь нужен комплексный подход, сочетающий интересы государства, общества и конкретной личности.

В этой связи хотел бы отметить пользу проекта «Реформы, идеи, практики», который начал публиковаться в «Снплюс». В номере за 19 июня приводится анализ законодательства стран—соседей Беларуси. Там тоже озабочены ростом числа пенсионеров и ищут варианты улучшения ситуации. Мне особенно понравился пример Польши, которая не стала повышать возраст и нашла возможность увеличить размеры пенсий.

Почему бы и нам не повторить польский вариант? Для этого надо всего лишь разработать толковый план пенсионной реформы. Судя по публикациям в СМИ, у нас есть специалисты в этой сфере. Могу назвать их поименно: Георгий Бадей, Екатерина Борнукова, Татьяна Зелко, Ольга Ковалькова… Автор статьи также готов оказать посильную помощь в разработке концепции, поскольку в ней заинтересован: достиг 60 лет, а пенсии не дали.

Михаил Пастухов, sn-plus.com