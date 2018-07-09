Канадец Уиркош перешел в минское «Динамо» 9.07.2018, 19:09

Защитник провел 268 матчей в НХЛ.

Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с 27-летним канадским защитником Патриком Уиркошем, сообщает официальный сайт «Динамо».

Уиркош был выбран «Оттавой» под общим 42-м номером на Драфте НХЛ. В составе «Оттавы» защитник закрепился в сезоне-2012/13, когда сыграл в НХЛ 42 матча и набрал 19 (5+14) очков.

После этого Уиркош провел три сезона в форме «сенаторов». Самым результативным для него стал чемпионат-2013/14, когда записал на свой счет 23 (4+19) результативных балла в 53 встречах.

Затем канадец перешел на правах свободного агента в «Колорадо». Статистика в сезоне-2016/17: 57 игр и 12 (4+8) очков. Предложения о новом соглашении защитник не получил и перебрался в «Ванкувере».

Прошлый сезон Уиркош провел в фарм-клубе «Кэнакс» – «Ютике» из АХЛ. В 58 матчах у него 37 (10+27) очков.

Всего в НХЛ на счету Уиркоша 268 матчей, 74 (16+58) балла, 138 минут штрафа и «-5» по системе «плюс/минус».

В составе сборной Канады защитник завоевал «золото» чемпионата мира-2015 в Чехии, отметившись в 10 встречах 4 (1+3) результативными баллами.